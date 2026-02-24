El PP de A Illa denuncia el “abandono” del mantenimiento y limpieza de la villa

La formación opositora señaló varios viales con importantes socavones | cedida

El Partido Popular de A Illa de Arousa hizo ayer pública una crítica sobre lo que considera un estado de abandono de la localidad en los que se refiere a servicios como mantenimiento y limpieza, entre otros. Por su parte, el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, realizó este fin de semana una valoración positiva del programa de Carnaval, destacando el trabajo de todo el personal, incluido el de limpieza; pero llevándola también al área ambiental, quiso plantear una “reflexión” vecinal sobre el impacto de las fiestas en la generación de basura.

Los populares

Desde la formación opositora compartieron en sus redes sociales una serie de fotografías de desperfectos en diferentes puntos de la localidad. Así, señalaron la proliferación de maleza sobre algunas aceras, baches en viales, losas movidas o levantadas, alcorques descuidados, pivotes rotos y similares.

Son, valoraron, “exemplos de como está de abandonado o noso pobo. Pagamos máis impostos e temos menos servicios”, consideraron.

Aspecto ambiental

En cuanto a la reflexión planteada por el líder del BNG local, el también teniente de alcalde indicó que “seguimos xerando unha gran cantidade de lixo, e por desgraza parte dese residuo remata no mar. Isto ten que mudar”.

Apeló a la responsabilidad colectiva para reducir este impacto en próximas ediciones del Entroido arousano: “Temos que ir reducindo progresivamente o residuo que xeramos, coa colaboración de todos e todas. Temos que coidar do noso entorno, que é un dos nosos maiores tesouros”.

Destacó, en cualquier caso, operativos de limpieza redoblados como el realizado con motivo del siempre multitudinario lunes de Carnaval.