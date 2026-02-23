SEA analiza ampliar el polígono de Baión con un estudio de viabilidad

La reunión hoy en el despacho de la Alcaldía, entre el regidor y representantes gestores del suelo | cedida

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), entidad gestora de los terrenos del polígono industrial de Baión, anunció hoy que contratará “de forma inmediata” un estudio de viabilidad para ampliar este parque empresarial.

El estudio de viabilidad comprenderá dos posibles alternativas y “analizará la viabilidad jurídica, económica y técnica del parque empresarial de Baión, ante la alta demanda de suelo industrial y el éxito de la primera fase”, indican desde SEA.

El anuncio se hizo tras una reunión mantenida este lunes entre el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, y la gerente de dicha entidad estatal, Beatriz Sestayo; así como el responsable comercial, José Rey Hermida.

Entrega en marzo

Sestayo adelantó que el plazo de entrega del documento será a lo largo del mes de marzo, para “analizar la posible ampliación del parque empresarial”.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de promover el crecimiento del polígono, dada la “excelente acogida que ha tenido la comercialización de la primera fase y la elevada demanda de suelo industrial en la zona”, refieren en SEA.

Definición de infraestructuras

El estudio, que será promovido por la entidad gestora, analizará esas dos posibles alternativas de ampliación y recogerá, en el ya citado análisis jurídico, económico y técnico, la definición de las infraestructuras necesarias y las distintas opciones existentes para su desarrollo.

La reunión se produce después de que la Consellería de Economía e Industria aprobara definitivamente, a finales de enero, un cambio urbanístico en el parque empresarial, destinado a favorecer la captación de nuevas empresas. La principal medida contempla el cambio de uso del suelo en las áreas M1 y M2, permitiendo el uso industrial, además del terciario.

“Colaboración institucional”

Desde el Concello de Vilanova de Arousa reafirmaron, además, su “compromiso” con el “desarrolo industrial”, destacando la “colaboración institucional” como herramienta clave para consolidar el crecimiento económico de este municipio saliniense y que se refleja en encuentros como el de este lunes.