Meaño celebra su primer desfile de Carnaval en Dena

Uno de los grupos participantes en la cita | Mónica Ferreirós

El Concello de Meaño celebró en la jornada dominical la primera edición de un desfile de carnaval, por las calles del centro de Dena, que contó con buena afluencia y respuesta vecinal.

Tuvo lugar al mediodía y en este nuevo evento participaron grupos como Comparsa 100tolos, Grupo Carnaval Samieira, Asociación Carnaval Volandeira, Mar de Fondo, Alumnado da Escola de Música Municipal de Meaño, Comparsa Súper Meaño Kart y la Comparsa ANPA Castrelo, entre otros asistentes.