Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Meaño celebra su primer desfile de Carnaval en Dena

Redacción
23/02/2026 07:49
Uno de los grupos participantes en la cita
Uno de los grupos participantes en la cita
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Meaño celebró en la jornada dominical la primera edición de un desfile de carnaval, por las calles del centro de Dena, que contó con buena afluencia y respuesta vecinal. 

Tuvo lugar al mediodía y en este nuevo evento participaron grupos como Comparsa 100tolos, Grupo Carnaval Samieira, Asociación Carnaval Volandeira, Mar de Fondo, Alumnado da Escola de Música Municipal de Meaño, Comparsa Súper Meaño Kart y la Comparsa ANPA Castrelo, entre otros asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina