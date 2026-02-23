"Éxito" del Entroido de A Illa y quema en Cambados

Algunos de los participantes en el desfile de carrozas, este fin de semana, en la localidad insular | Mónica Ferreirós

Cambados y A Illa clausuraron ayer sus citas de Carnaval. La villa albariñense lo hizo con concierto a la hora del vermú de Dani Barreiro&Friends y, por la tarde, con el entierro de la sardina, en la zona de San Tomé.

En A Illa fue ayer la jornada de las comparsas, que tras concentrarse en O Regueiro, actuaron en el auditorio.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, valoró el cierre del programa de Entroido de este año con un “balance moi positivo de participación, ambiente e organización, consolidándose como unha das citas festivas máis destacadas do calendario localidade”.

Subrayó “a enorme implicación da veciñanza, das comparsas, dos liborios e de todas as persoas que se botaron á rúa para facer deste Entroido unha festa inesquecible”. También alabó el trabajo de la plantilla municipal y de los artistas que colaboraron en el programa, así como el de comparsas y entidades como la Asociación de Empresarios, Abanca y la Agrupación de Mexilloeiros AMI.