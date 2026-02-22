Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

A Illa disfrutó con su Desfile de Carrozas y Barrantes con el Enterro da Galiña

Redacción
22/02/2026 00:29
Varios instantes de los actos de Entroido ayer en ambas localidades
Mónica Ferreirós
La comarca de O Salnés quema las últimas etapas del Carnaval y lo hace en un fin de semana de actividad frenética. Conviven citas aplazadas por mal tiempo en los últimos días, con las que que normalmente se celebran en esta recta final del programa.

Es el caso del desfile de carrozas que ayer por la tarde llenó de colorido las calles del centro urbano de A Illa de Arousa. Y del singular Enterro da Galiña que la asociación vecinal de Barrantes impulsa en Ribadumia.

Hoy será el día grande de Vilanova, con el Momo, desde las 17 horas; Meaño celebrará a mediodía su primer desfile en Dena, Cambados enterrará su sardina a las 18:30 y en A Illa las comparsas saldrán de O Reguerido a las 17:30.

