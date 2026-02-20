Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Somos denuncia que un bombeo roto en Leiro “leva catro meses vertendo fecais”

Redacción
20/02/2026 19:44
Vertido denunciado por esta formación política
| cedida
Somos Ribadumia denunció hoy vía comunicado que un bombeo de aguas residuales roto en Leiro “leva catro meses vertendo fecais á vía pública, a fincas particulares e ao río Umia”.

“O bombeo roto, na zona de Piñeirón, leva dende outono cunha bomba avariada” y para el grupo que lidera Sergio Soutelo esta rotura “pon en evidencia os problemas de saturación na rede de saneamento, sobrecargada de pluviais”.

Afirman que “xa houbo unha vivenda afectada, pero a solución do Concello non chega”, recrimina. Así, acusan directamente al alcalde de que “co inverno que levamos, e o señor Castro non soluciona nin o máis básico”. Por ello, hablan “falta de dilixencia na xestión de calquera problema que xurde no noso Concello e a desidia”.

“Dito bombeo padeceu a rotura dunha das súas bombas no pasado outono. Nada que dicir, as maquinas avaríanse e este tipo de bombeos rompen a miúdo. O problema é que nestes meses o goberno local non foi quen de resolver o problema, nin de arranxar a bomba avariada, nin de substituíla por outra”, argumentan desde Somos Ribadumia.

“Dende Somos Ribadumia esiximos dilixencia ante estes problemas, e solucións rápidas, pois é totalmente inadmisible que este tipo de situacións se manteñan no tempo”.

