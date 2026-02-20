Ovy On The Drums se suma al cartel musical del festival Son do Mar en Meaño

Cartel promocional de la actuación | cedida

Ovy On The Drums es el nuevo nombre confirmado para el cartel de actuaciones del festival Son do Mar de este verano en Meaño. Se trata de Daniel Echavarria, nacido en Colombia en 1991, “un dos productores máis respetados e galardonados da música global actual, sobre todo latina”, valoran desde la organización.

Actuará el 24 de julio, junto a los ya confirmados Lia Kali y 9Louro.

“É o produtor e compositor de cancións tan coñecidas e famosas como ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘Mamiii’, os tres grandes éxitos que interpreta Carol G —Ovy e o produtor principal de Carol G—, ademais de facer traballos destacados e super coñecidos para artistas como Anuel, Beèle, Sebastián Yatra, Quevedo, Mora, Paulo Londra e Becky G”, entre otros, añaden desde la producción del festival meañés.

“O seu traballo do álbum, ‘Mañana sera Bonito’, de Carol G, valeulle a Ovy para engordar o seu palmarés ser galardoado e gañador de un Latin Grammy, e un Grammy global”, subraya la organización.