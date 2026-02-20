La Diputación destinará cerca de 700.000 euros a la contratación de la próxima edición de +Xuntas

López durante su comparecencia Cedida

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra aprobó la contratación para la ejecución del programa +Xuntas en este año 2026 y en 2027, que cuenta con un presupuesto de 690.000 euros. Un programa provincial que, destacó el presidente, Luis López, “xa é un clásico destaca casa”. Ofrece cada año 207 talleres para federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que apoyen el desarrollo de las mujeres.

El pasado mes de enero finalizó el plazo para que las entidades soliciten alguno de las 26 iniciativas ofertadas, distribuidas en cuatro temáticas: tecnología, creatividad, naturaleza y salud.

En cada formación podrán participar grupos de entre 20 y 25 personas, según la especialidad. Tendrán una duración de 35 horas y todos ellos incluirán un módulo específico de sensibilización sobre igualdad, además de estar integrada de forma transversal en todos los contenidos. “Seguimos dando pasos para apoiar ás mulleres, máis tamén ao tecido asociativo, ás entidades que traballan a diario para que esta provincia avance”, explicó el presidente de la Diputación, que ayer compareció para hacer balance de lo aprobado durante esta semana. López aseguró que “garantimos o funcionamento deste programa non só en 2026, senón tamén no 2027”.