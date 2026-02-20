Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Detienen a un ribadumiense tras hallarle más de 500 gramos de cocaína y más de 600 de hachís

La Guardia Civil da por desarticulado un “punto de venta de estupefacientes especialmente activo” en la zona

B. Y. O Salnés
20/02/2026 18:58
Materiales y sustancias intervenidas en esta operación Chapela
La Guardia Civil de Cambados procedió esta semana a la detención de un varón de 58 años, vecino de Ribadumia, “con multitud de antecedentes por hechos similares”, como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. En los registros practicados le llegaron a decomisar más de 500 gramos de cocaína y algo más de 600 de hachís.

El operativo

La operación, bautizada como Chapela y desarrollada por el equipo EBIO en unión de componentes del Puesto Principal de Cambados, culminó con la entrada y registro del equipo de intervención de la Usecic de Pontevedra, autorizada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 4 de Cambados, con el apoyo del Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso de la Guardia Civil.

Las autoridades procedieron al registro de la totalidad del interior del inmueble y finca anexa, en presencia del detenido, único morador, y del letrado de la Administración de Justicia quien dio fe de las actuaciones practicadas. Como resultado de las mismas se procedió a la intervención de 567,5 gramos de cocaína, en paquetes de diferente tamaño y dosis preparadas para su venta; 607,1 gramos de hachís en paquetes prensados, un kilogramo de sustancia para corte, una envasadora al vacío, una báscula, un terminal móvil, así como 635 euros en billetes de diferente valor.

La Guardia Civil da por desarticulado así un “punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona, especialmente activo”, valoran.

