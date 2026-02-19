Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El Concello y la Xunta reparan los socavones denunciados por el gobierno de A Illa

El alcalde lamenta que Portos no atendiese su reclamación

Redacción
19/02/2026 20:35
El Concello parchó hoy por su cuenta el bache frente de la lonja
El Concello parchó hoy por su cuenta el bache frente de la lonja
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Consellería de Infraestruturas reparó esta semana los baches denunciados por el gobierno de A Illa en la PO-299, el conocido como vial al puerto de O Xufre. 

El alcalde, Luis Arosa, agradeció hoy la “rapidez” tras la denuncia, pero lamentó que Portos no hiciese lo mismo en el bache frente a la lonja, tapado este jueves por personal municipal.

"Ante a extrema gravidade dun bache xunto á lonxa e o risco para vehículos e peóns, tiveron que ser operarios municipais os que procederon á súa reparación para evitar posibles accidentes", señalaron desde el ejecutivo. 

"Esta situación non é un feito illado, senón que se suma a outras carencias detectadas nas instalacións portuarias, como pantaláns sen subministro de auga, barandillas que levan anos sen repoñer ou o deterioro do paseo do Cantiño, que nos meses de inverno convertese nunha pista de patinaxe", critican. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina