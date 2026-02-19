El Concello y la Xunta reparan los socavones denunciados por el gobierno de A Illa
El alcalde lamenta que Portos no atendiese su reclamación
La Consellería de Infraestruturas reparó esta semana los baches denunciados por el gobierno de A Illa en la PO-299, el conocido como vial al puerto de O Xufre.
El alcalde, Luis Arosa, agradeció hoy la “rapidez” tras la denuncia, pero lamentó que Portos no hiciese lo mismo en el bache frente a la lonja, tapado este jueves por personal municipal.
"Ante a extrema gravidade dun bache xunto á lonxa e o risco para vehículos e peóns, tiveron que ser operarios municipais os que procederon á súa reparación para evitar posibles accidentes", señalaron desde el ejecutivo.
"Esta situación non é un feito illado, senón que se suma a outras carencias detectadas nas instalacións portuarias, como pantaláns sen subministro de auga, barandillas que levan anos sen repoñer ou o deterioro do paseo do Cantiño, que nos meses de inverno convertese nunha pista de patinaxe", critican.