Diario de Arousa

A Illa

El Carnaval de A Illa quema la homofobia en el deporte en el desfile del Liborio

B. Y. O Salnés
19/02/2026 19:56
Detalle del el muñeco satírico
Detalle del el muñeco satírico
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Illa de Arousa celebró hoy el desfile del Liborio, después de haberlo suspendido el miércoles, debido al mal tiempo. El tema del muñeco carnavalesco giró este año alrededor de la iniciativa de pintarse las uñas que la también isleña peña celtista Carcamáns impulsó en apoyo a Borja Iglesias, víctima de insultos homófobos en varios campos de fútbol.

El muñeco de este jueves lució uñas pintadas, equipación de fútbol, balón, máscara y peluca, junto a una bandera arcoiris con el lema “non á homofobia no deporte”.

Desfile

La comitiva de Entroido partió hacia las cinco de la tarde desde el entorno de la Escola de Pau, pasando por buena parte de las calles del municipio, hasta volver de regreso a O Naval, donde se leyó el pregón satírico y, acto seguido, la gran quema del Liborio.

La comitiva de Entroido que recorrió las calles de la localidad insular
| Mónica Ferreirós

El programa continuará este sábado con el desfile de carrozas, que saldrá de delante de la Casa do Mar a las cinco y media de la tarde. El domingo 22, la programación concluirá con el festival de comparsas. Estas se concentrarán desde las 17:30 en la Praza de O Regueiro, para continuar después con los cánticos en el auditorio.

