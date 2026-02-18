Portos compromete una inversión de 100.000 euros en la renovación de los pantalanes de Vilanova

El patrón mayor y el presidente del ente público, reunidos hoy en Santiago | cedida

Portos de Galicia comprometió hoy una actuación de mejora en la rada vilanovesa, con la renovación de los pantalanes, tanto de la flota pesquera, como mejillonera. Así lo indicaron desde el ente público, tras una reunión celebrada esta mañana en Santiago de Compostela entre el presidente del organismo dependiente de la Consellería de Mar, José Antonio Álvarez, y el patrón mayor de la Cofradía de Vilanova de Arousa, Rosalino Díaz. Álvarez anunció durante el encuentro que la Xunta prevé iniciar, esta primavera, la renovación de pantalanes pesqueros y mejilloneros. En el caso de la actuación en el puerto vilanovés, la inversión prevista es de unos 100.000 euros.

Según valoraron desde Portos de Galicia tras el anuncio, esta actuación “permitirá dotar de maior seguridade e funcionalidade a estas infraestruturas, ao tempo que afondará no desen-volvemento económico da localidade, pois a actividade marítimo-pesqueira supón a principal fonte de emprego” en este municipio arousano, concluyeron.

La acción de mejora de los pantalanes en Vilanova de Arousa se enmarca en el proyecto global de renovación integral de los pavimentos de estas instalaciones, dotado con 640.000 euros, y que beneficiará también a los muelles de A Barquiña, Lorbé, Muxía, Muros, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril, O Grove y Baiona.

Durante la reunión con el patrón mayor de Vilanova, se trataron además otras propuestas de “mellora do estado das infraestruturas portuarias da localidade”, incluyendo los edificios de la propia Cofradía y también el de la lonja.

Etapa complicada

El anuncio de esta inversión en infraestructuras portuarias llega en un momento especialmente crítico para la Cofradía de Vilanova, donde ya no descartan recortes que incluyan al personal, debido a la caída de facturación que se espera ante la masiva mortandad de marisco que se está detectando estos días.

Esta, valoran, viene motivada por las incesantes precipitaciones, unidas a grandes bajamares, que están provocando una importante reducción de la salinidad. El patrón mayor ya advirtió hace días que la situación del marisqueo en Vilanova y en muchas otras cofradías de la Ría es crítica y dan por hecho que la mayoría de gente terminará abandonando el sector.

Un escenario de dificultares se dibuja también en el Pósito del vecino municipio de A Illa de Arousa, donde esta misma semana retiraron centenares de kilos de marisco muerto, tanto navaja como almeja.