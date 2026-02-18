Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Acción Contra el Hambre abre en Meis su formación en el sector vinícola y agroforestal

Redacción
18/02/2026 20:36
Firma del acuerdo con la alcaldesa meisina
La iniciativa Escuelas Inclusivas de Empleo de Galicia, impulsada por el programa Vives Aprende de la entidad solidaria Acción Contra el Hambre, anuncia la apertura del proceso de selección para su itinerario especializado en el Sector Vitivinícola y Agroforestal con sede en Meis.

Esta nueva convocatoria nace con el objetivo de formar profesionales que den respuesta a la creciente demanda de personal calificado en el corazón productivo de las Rías Baixas.

“A posta en marcha desta escola en Meis non é casual”, señala desde la organización. “A comarca de O Salnés é o motor económico da Denominación de Orixe Rías Baixas, e a súa sustentabilidade depende da existencia de profesionais preparados. Nesta zona, o sector vitivinícola e agroforestal enfronta retos críticos como o relevo xeracional e a necesidade de cumprir con normativas técnicas cada vez máis esixentes”. valoran.

Contenido e inscripción

El programa formará a operarios agroforestales en un itinerario de modalidad semipresencial entre febrero y junio. El alumnado no solo adquirirá destrezas técnicas, sino que también obtendrá carnés profesionales imprescindibles en el mercado actual, como los de aplicación de fitosanitarios, operador de carretilla, manipulación de alimentos y prevención de riesgos laborales. Además, los participantes podrán acceder a un bono gimnasio.

Las personas interesadas pueden incribirse en el teléfono de contacto o WhatsApp del 696 476 831, o bien por correo electrónico a mdiz@accioncontraelhambre.org.

