Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

A Illa repara la carpa tras los actos vandálicos y aplaza a este jueves el desfile del Liborio

El teniente de alcalde agradece la rápida acción de la empresa e insiste en que el caso está bajo investigación

Beni Yáñez
18/02/2026 20:21
Celebraciones esta semana en la instalación en O Regueiro
Celebraciones esta semana en la instalación en O Regueiro
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 El Concello de A Illa comunicó hoy la reparación de la carpa del Carnaval de la Praza de O Regueiro, que en la noche del lunes fue objeto de actos vandálicos que causaron destrozos en cuatro de sus lonas. A mayores, la organización de las fiestas decidió suspender este miércoles la celebración del desfile y quema del muñeco Liborio, debido al mal tiempo, trasladándolo a la tarde de este jueves, en que se espera una mejoría.

El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, indicó que “tras o incidente ocorrido o pasado luns de Entroido coa carpa instalada na Praza do Regueiro, informamos de que as lonas danadas xa foron reparadas na súa totalidade”. Por ello, trasladó también que, desde el gobierno local, “queremos agradecer publicamente a Carpas Ourense pola súa profesionalidade, rapidez e boa disposición á hora de solucionar os desperfecto”.

Con fondos públicos

Suárez añadió que “trátase de instalacións municipais financiadas con fondos públicos” y que “o custo das reparacións será asumido polo Concello, actuando con responsabilidade e firmeza na defensa do interese común”. También subrayó que “os feitos continúan denunciados e en mans das autoridades competentes”, para tratar de identificar a los autores, también, de daños similares en los baños y en unos adornos.

“A programación continúa con total normalidade e nada vai empañar a festa da inmensa maioría que celebra con respecto e civismo”, concluyó.

En cuanto al desfile del Liborio, se mantiene para este jueves en la misma hora y lugares habituales, con salida a las 18 horas, desde el entorno de O Naval.

Detalle de uno de los agujeros realizados a la carpa central

A Illa denuncia destrozos en la carpa, baños y ornato en el Luns de Entroido

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina