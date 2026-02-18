A Illa repara la carpa tras los actos vandálicos y aplaza a este jueves el desfile del Liborio
El teniente de alcalde agradece la rápida acción de la empresa e insiste en que el caso está bajo investigación
El Concello de A Illa comunicó hoy la reparación de la carpa del Carnaval de la Praza de O Regueiro, que en la noche del lunes fue objeto de actos vandálicos que causaron destrozos en cuatro de sus lonas. A mayores, la organización de las fiestas decidió suspender este miércoles la celebración del desfile y quema del muñeco Liborio, debido al mal tiempo, trasladándolo a la tarde de este jueves, en que se espera una mejoría.
El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, indicó que “tras o incidente ocorrido o pasado luns de Entroido coa carpa instalada na Praza do Regueiro, informamos de que as lonas danadas xa foron reparadas na súa totalidade”. Por ello, trasladó también que, desde el gobierno local, “queremos agradecer publicamente a Carpas Ourense pola súa profesionalidade, rapidez e boa disposición á hora de solucionar os desperfecto”.
Con fondos públicos
Suárez añadió que “trátase de instalacións municipais financiadas con fondos públicos” y que “o custo das reparacións será asumido polo Concello, actuando con responsabilidade e firmeza na defensa do interese común”. También subrayó que “os feitos continúan denunciados e en mans das autoridades competentes”, para tratar de identificar a los autores, también, de daños similares en los baños y en unos adornos.
“A programación continúa con total normalidade e nada vai empañar a festa da inmensa maioría que celebra con respecto e civismo”, concluyó.
En cuanto al desfile del Liborio, se mantiene para este jueves en la misma hora y lugares habituales, con salida a las 18 horas, desde el entorno de O Naval.