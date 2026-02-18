A Illa denuncia destrozos en la carpa, baños y ornato en el Luns de Entroido

Detalle de uno de los agujeros realizados a la carpa central | cedida

El lunes de Carnaval es una de las noches más grandes del año en A Illa de Arousa y no es infrecuente que en medio de tanta gente y en un ambiente festivo se registre casi siempre algún tipo de incidencia. Aunque la velada se desarrolló sin sucesos graves, el Concello insular sí se vio obligado a denunciar la comisión de varios actos vandálicos contra medios materiales municipales dispuestos para la celebración.

Durante la noche, se registraron daños en hasta cuatro lonas que conforman la carpa principal de la fiesta, en la céntrica Praza de O Regueiro. Además, el personal municipal también descubrió daños ocasionados tanto en los baños públicos instalados como en algunos elementos de la decoración festiva.

Denuncia

Desde el Concello insular indicaron que “trátase de instalacións municipais financiadas con fondos públicos, polo que actuaremos con responsabilidade e firmeza”. Por eso, confirmaron, “os feitos xa foron denunciados e están en mans das autoridades competentes”.

Eso sí, los daños no afectaron al normal desarrollo de la programación del Entroido arousano: “Os actos continúan con total normalidade e nada vai empañar a festa da inmensa maioría que celebra con respecto e civismo”, destacaron desde la entidad local.

De esta forma, la programación festiva prosiguió este martes también en la carpa de O Regueiro, con una nueva sesión de disfraces en una novedosa propuesta de temática de “feira tradicional galega”.

Si el tiempo lo permite, los actos seguirán este miércoles con el folión y la quema del muñeco Liborio, con salida del desfile del entorno de la Escola de Pau en la zona de O Naval.