Las cofradías de Vilanova y A Illa retiran centenares de kilos de marisco muerto

Mariscadoras vilanovesas recogiendo conchas o bivalvo muy débil de los arenales. | cedida

Que el marisqueo en la Ría de Arousa vive uno de sus peores momentos salta de nuevo a la vista en las playas de A Illa y Vilanova de Arousa. Ambas cofradías realizaron labores estos días de retirada de marisco muerto y el cómputo se medía por centenares de kilos. Los patrones mayores de ambos pósitos coinciden en valorar el momento como crítico y en ver una campaña, y un futuro, aún más negros que el que había sido hasta ahora el peor año, 2023.

En Vilanova

En el caso de Vilanova, unas 130 mariscadoras salieron el viernes a peinar las playas de As Sinas, Castelete y Morosa. Comenzaron a juntar marisco y acabaron reuniendo algo más de 1.200 kilos. Gran parte de él, muerto. Otra parte, en las últimas, “coa lingua fóra”.

El muerto fue retirado y el que todavía vivía, resembrado en los bancos de O Esteiro, un lugar de más fácil acceso, para hacer un mejor seguimiento de su evolución. “Non sabemos se vai vivir ou non. A situación non é nada boa”, valoró Rosalino Díaz.

En A Illa

El patrón mayor de la Cofradía isleña, Juan José Rial Millán, dibujaba un perfil parecido al otro lado del puente. “A semana pasada estaba aparecendo moi pouca cantidade de navalla e ameixa morta”. Ayer ya fue una “cousa desastrosa”, con unos “240 quilos de navalla e ameixa” extraídos sin vida de los bancos productivos “en apenas corenta minutos”. Fueron retirados para intentar preservar el que todavía vive en la playa, pero la perspectiva no es buena.

“Esta semana vai ser de grandes mareas e secas” y eso, unido a las incesantes lluvias, no hará sino seguir bajando la salinidad y provocando más mortandad. “Aquel inverno de 2023 foi especialmente duro, pero este ano está sendo aínda peor”. “A situación na nosa Confraría, en todas, será moi grave para os anos futuros, porque o marisqueo non se recupera de hoxe para mañá, farán falta dous ou tres anos”. De hecho, este golpe llega cuando “nós empezabamos a levantar cabeza” de la situación de 2023, con importantes resiembras y la lenta regeneración natural del volumen de cría de los bivalvos.

En este escenario, en ninguno de los dos pósitos se atreven ya a descartar recortes. “As cousas non pintan nada ben”, valoraba Rial Millán, a la espera de analizar la situación con la asesoría.

Su homólogo en Vilanova ya lo advertía hace unos días: sin marisco no hay ingresos particulares, “a xente vai deixar o mar”, pero también cae la facturación y, sin mucho más margen para recortes de otra parte, cada vez es más difícil sostener el total de la plantilla del Pósito.