La burocracia y la falta de implicación dificultan la continuidad de las comisiones de fiestas en O Salnés

Imagen de archivo de una verbena

Las que durante años fueron el motor de las celebraciones en los municipios, las comisiones de fiestas y asociaciones, atraviesan un momento complicado para su continuidad debido al progresivo aumento de los trámites burocráticos, así como por la falta de personas que quieran sacrificar tiempo propio para ayudar a organizar las celebraciones.

Integrantes de agrupaciones de distintos municipios de O Salnés señalan que cada vez resulta más difícil asegurar un relevo que garantice el seguimiento de las fiestas. En algunos casos, el Concello ha tenido que asumir la organización de las mismas; en otros, ante el temor de su desaparición, nadie se presentó hasta el último momento; y, en el peor de los escenarios, hay quienes ya se plantean la disolución de las comitivas ante la ausencia de candidaturas.

Este último es el caso de la Comisión de Fiestas San Fidel de Carril, en Vilagarcía, que en agosto del año pasado anunció que sería el último de la actual organización, esperando que otro grupo de vecinos se haga cargo de la misma. Sin embargo, por el momento nadie se ha presentado. “Nosotros ya queríamos terminar el año pasado, pero nos sobró dinero entonces aún vamos a hacer dos comidas para concluir nuestra actividad. La idea era entregárselo a quien se presentara, pero como de momento no hay nadie, hacemos eso”, explica el actual presidente, Moisés Campos.

Procesión de San Fidel de Carril del año pasado Gonzalo Salgado

También, en O Grove la Asociación Cultural y Vecinal Viva San Vicente está a la espera de que nuevos miembros se hagan cargo de las celebraciones parroquiales. En diciembre de 2025, ante la inminente llegada de la fiesta de su patrón en enero, comunicaron que daban “por rematada a súa andadura” y solicitaban “colaboración e implicación para que as festas da parroquia sigan celebrándose”.

En su caso, no achacan la ausencia de candidaturas a un problema generacional o a la parte burocrática, sino más a una cuestión de tiempo: “O que é a xestión de tramitar papeles, permisos e así, é algo que require tempo e esforzo, pero podes facelo desde a túa casa. O problema é ter que ir a pedir polas vivendas, que implica unha maior dispoñibilidade e que nós xa non temos”, explica la secretaria de la asociación, Rosa Blanco. “O que nos falta é esa xente con disposición horaria para que poida ir facer o recorrido polas casas”, apunta, esclareciendo que algunos de los actuales integrantes aún se plantearían continuar si aparecen nuevos miembros que puedan asumir esa parte de la organización.

Candidaturas a última hora

Situaciones parecidas se vivieron en Meaño y Sanxenxo, concretamente con las comisiones de fiestas de las parroquias de Simes y Vilalonga, respectivamente. Ambas anunciaron a finales del año pasado que sería el último de las actuales comitivas, y que abrían las puertas a que otros se hicieran cargo. No obstante, aunque fueron varios los avisos y advertencias de que si no se presentaba nadie tendrían que dar de baja su actividad, cuando parecía que el proceso iba a quedar desierto, surgieron nuevas candidaturas.

La procesión del Día del Carmen del año pasado en la parroquia de Vilalonga Concello

En el caso de Simes, a principios del mes de febrero anunciaron que ya tenían nueva comisión, así como las fechas de sus fiestas que se celebrarán el 15, 23 y 24 de agosto. Por su parte, en la parroquia de Vilalonga convocaron hace apenas dos días una asamblea extraordinaria para este jueves, 19 de febrero, de la que se espera que se confirme la nueva organización, según indica el anterior presidente, Dani Dopazo.

El Concello asume la gestión

Por su parte, en A Illa de Arousa este ha sido el primer año que el Concello se ha hecho cargo del Entroido, tras que la Asociación Festas Culturais Dorna anunciase que ya no iba a continuar y, además, que nadie se presentase a la reunión convocada el pasado diciembre para tratar de conseguir un nuevo relevo.

“Antes éramos máis xente e aínda diversificábamos as tarefas. Pero por distintos motivos persoais, fumos indo a menos e non nos daba a vida”, explica Covadonga Dios, motivo por el que el año pasado tomaron la decisión de dejar de asumir la gestión de las celebraciones del carnaval.

En un primer momento, sí surgió un pequeño grupo de nuevos participantes que se animaron a ayudar en la organización. Sin embargo, la comitiva no salió adelante, motivo por el que finalmente este año se hizo cargo el Concello. Aún así, desde Dorna admiten estar satisfechos con la gestión municipal, señalando que se mantienen las tradiciones y la esencia del carnaval isleño y que, aunque ellos ya no son los máximos responsables, siguen vinculados para colaborar en todo lo que puedan.

Desfile de A Illa de hace dos años Gonzalo Salgado

Temor al futuro

La sensación general de las comisiones y asociaciones es de pesar ante la posibilidad de que llegue un momento definitivo en el que ya no haya quien se haga cargo de las festividades. Entienden que supone un esfuerzo y sacrificio de tiempo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, pero aún así les apena la falta de interés e implicación.

Pese a ello, destacan el apoyo recibido siempre por parte de los vecinos y vecinas a la hora de colaborar económicamente y asistir a los eventos, un motor que en muchos casos ha ayudado a prolongar su actividad un par de años más.