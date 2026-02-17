El Momo reunirá a 22 comparsas y 1.500 participantes en un desfile con Pepo Suevos y Xacobe Pérez

La presentación del programa, en la Casa Consistorial | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova de Arousa presentó hoy la Festa do Momo, que este próximo domingo, día 22, pondrá el punto y final al Carnaval en la comarca de O Salnés. La organización confirmó la presencia de 22 comparsas, llegadas de varios rincones de Galicia, y la participación en el desfile de unas 1.500 personas, con previsión en el operativo de seguridad de la afluencia de unas 20.000 para presenciar esta comitiva carnavalesca.

En la parte de la animación, volverá a contarse con dos ya incondicionales del Momo, como son Xacobe Pérez y Pepo Suevos, además de la música con varias agrupaciones como la charanga Turtilla du Ribés.

En cuanto a la identidad del muñeco satírico, siempre uno de los secretos mejor guardados del carnaval vilanovés, volvieron a deslizarse algunas pistas genéricas que harán crecer las apuestas hasta que se revele las sorpresa el domingo.

Así, será un personaje que, de nuevo, “merece ser quemado” y cuya identidad, afirman, no será difícil de imaginar si se revisa con atención el vídeo promocional lanzado con motivo de esta nueva edición. Una pieza audiovisual igual de desenfadada que en años anteriores en la que no falta ni Donald Trump ni el centro de talasoterapia que, esta vez sí, está ya en licitación. También hubo referencias al “Momo real” y al “virtual”, para seguir alimentando el juego de espejos.

Fiesta infantil

Durante la presentación tomaron la palabra tanto el regidor, Gonzalo Durán; como el teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís, así como el propio Xacobe Pérez, entre otras autoridades y colaboradores de la fiesta.

Indicaron que la Festa do Momo tendrá una previa en forma de celebración del carnaval infantil, este viernes, en el pabellón-multiusos del centro urbano, desde las cinco de la tarde. Habrá animación, disfraces, atracciones hinchables y talleres de pintacaras, entre otros atractivos pensados para los más pequeños.

Se confía en que el tiempo permita el suficiente margen como para que el desfile dominical pueda salir, ya que no hay intención de aplazarlo. Por ello, animan a todos los vecinos del entorno a asistir a esta cita y participar en uno de los actos más grandes del carnaval arousano, que servirá además de colofón de las fiestas en O Salnés, junto a las comparsas en A Illa.