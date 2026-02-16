El Momo será controlado desde una sala de emergencias y volverá a tener bolsas de parking

Varios de los espacios habilitados para este fin | Policía Local

La Policía Local de Vilanova de Arousa dispone un nuevo dispositivo de seguridad para afrontar, este domingo 22, una edición más de la siempre multitudinaria Festa do Momo. La cita pondrá el broche al Carnaval en la comarca y los agentes esperan una afluencia de unas 20.000 personas.

Para ello, presentaron hoy un plan de seguridad específico, que volverá a contar con elementos como la videovigilancia, un dron de apoyo y una sala de emergencias y seguridad desde la que se centrará todo el seguimiento de este evento.

Se movilizará una decena de agentes de la Policía Local, a sumar a un dispositivo con Protección Civil, Bombeiros do Salnés, ambulancia y medios de limpieza. También se dispondrán de otros medios materiales en la prevención de incidencias, como desfibriladores, extintores, botiquines y grúa de retirada de vehículos.

Habrá igualmente campañas de vigilancia en materias sensibles, como consumo de alcohol en menores, aforos de locales, ocupaciones no autorizadas en la vía pública y similares.

Tráfico y aparcamiento

El plan de tráfico volverá a disponer bolsas de estacionamiento: en el Jardín Umbrío, con 25 plazas, para vehículos de familias con bebés o que trasladan a personas con problemas de movilidad. Para usar esta área de parking deberá contactarse con la Policía Local, en el 630 888 913, desde las 15 horas.

Las bolsas de parking general serán en Rosalía de Castro (40 plazas), Agustín Jambrina (60 plazas) y 2.000 plazas más en los entornos de A Basella, Puerto Deportivo y el entorno de O Terrón.

Los detalles de la fiesta en sí se presentarán oficialmente este martes en el Consistorio.