A Illa exige a la Xunta y a Portos la mejora “urxente” de viales en pésimo estado

Uno de los baches, frente de la rula | cedida

El alcalde de la A Illa de Arousa, Luis Arosa, remitió dos escritos oficiales a Portos de Galicia y a la Xunta solicitando “actuacións urxentes” para mejorar el estado de distintas infraestructuras de competencia autonómica en el municipio, especialmente en carreteras en el entorno portuario.

En el caso del ente público dependiente de la Consellería do Mar, el regidor solicitó la reparación inmediata de un “bache de grandes dimensións no vial xunta a lonxa”, un “punto de tránsito habitual de vehículos pesados e profesionais do mar, onde actualmente existe risco para a seguridade”, valora el socialista.

Además, en la comunicación dirigida a la Xunta de Galicia, Luis Arosa demanda una intervención “á maior brevidade posible” en la carretera PO-299, la conocida como carretera de acceso a O Xufre, donde se han detectado “múltiples baches e un acusado deterioro do firme en diferentes treitos, o que compromete a seguridade viaria”, subraya. El regidor valora que “a seguridade da veciñanza e das persoas usuarias destas infraestruturas debe estar por riba de todo”.

Añade sobre estos viales que, “aínda que non son de titularidade municipal, o Concello ten a responsabilidade de defender os intereses da cidadanía e esixir ás administracións competentes o mantemento axeitado das vías e instalacións”. Desde la Alcaldía se espera así una “resposta rápida” y que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y conservación tanto en la zona portuaria cómo en la mencionada PO-299.