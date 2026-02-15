Los disfraces de Meis y los Liborios de A Illa celebran su Entroido en una jornada en la que por fin brilló el sol

El gran desfile de disfraces por el centro de O Mosteiro Gonzalo Salgado

El Entroido llegó ayer oficialmente a la comarca de O Salnés y uno de los primeros en celebrarlo fue el concello de Meis, donde, un año más, salió a las calles el habitual gran desfile de disfraces por el centro de O Mosteiro.

El evento arrancó a las 17:00 horas del entorno del pabellón municipal de deportes en O Mosteiro. De allí, partió en comitiva festiva por las principales calles de la localidad, pasando por la Avenida de Cambados y enfilando hacia la Rampa da Feira. El desfile puso el broche de oro en la Praza de España, donde continuó la fiesta con música y animación.

Meis disfrutó de un día de sol y Entroido con disfraces, desfile, música, y muchas ganas de fiesta Gonzalo Salgado

En ese tiempo el jurado, conformado por concejales de concellos limítrofes como Caldas de Reis o Barro, aprovechó para delibera y escoger a los que serían los ganadores de este año, en el que se repartieron 2.000 euros en premios. Así, en las categorías de adultos el primer premio fue para el grupo de ‘Remendos do faiado’, ‘Ratos do Gafos’ se llevó el oro en la categoría de parejas, y ‘Dama de papel’ en individual.

Sol y multitud

“Temos que dicir que foi unha tarde maravillosa, probablemente o desfile máis multitudinario en canto a número de participantes. Queremos darlle as grazas a todalas comparsas e asociacións por convertir o centro do concello nunha festa”, apuntó la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. Además, agradeció que el tiempo permitiera celebrar y disfrutar del desfile en una jornada de sol perfecta para arrancar el Entroido, y más al tratarse de una programación al aire libre que dependía, en gran medida, de las condiciones meteorológicas.

Liborios y pregón en A Illa

Por su parte, en A Illa, aunque ya el miércoles y el viernes la música empezó a sonar para poner el tono festivo en el municipio isleño, ayer fue el turno de los liborios y el pregón, dando comienzo al programa de Entroido.

Así, la jornada arrancó a las 18:00 horas con la ‘Voda de Liborios’ bajo la orden de Elvis Presley para celebrar también la coincidencia de la fiesta con el Día de San Valentín. No faltó tampoco el photocall y la música de Fanfarria Furruxa. A continuación llegó el turno de la lectura del pregón en la Praza do Regueiro que dio el pistoletazo de salida definitivo al Entroido isleño.

Este año el Concello cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios Illa de Arousa (AEI), Festas Culturais da ACD Dorna, Abanca, Asociación de Mexilloerios (AMI San Esteban) y la Diputación.

Aunque la fiesta en A Illa continuará esta tarde con una sesión vermú en locáis do pobo de 12:00 a 14:00 horas, y una posterior sesión infantil de 18:00 a 21:00 horas en la Praza do Regueiro, ahora uno de los momentos más esperados llegará el próximo miércoles 18 de febrero con la ‘Queima do Liborio’, momento en el que se desvelará también la imagen que se llevará al fuego este año.