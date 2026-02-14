O Salnés visó un total de 802 viviendas en los últimos cinco años

Obras en un edificio en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Colexio de Arquitectos de Galicia visó un total de 1.899 viviendas en la comarca de O Salnés en los últimos cinco años. Con respecto a 2020, el incremento de la actividad fue especialmente intenso durante el ejercicio pasado, llegando a ser más del doble que en el año de la pandemia de coronavirus.

Por primera vez en este siglo, la provincia de Pontevedra es la que más visa de Galicia, por encima de la de A Coruña y en ello tienen mucho que ver los municipios salinienses. Y es que esta es la comarca con más actividad durante el año que acaba de finalizar, ya que con 802 autorizaciones supera incluso a la de Vigo, que otorgó 581.

En el conjunto del lustro, es la comarca olívica la que tiene un mayor número de visados, un total de 3.187, pero la de O Salnés es la segunda, por encima de la de Pontevedra, que suma 1.781. Por concellos, Sanxenxo es el tercero en el que más certificaciones se emitieron durante 2025 (solo por debajo de A Coruña y Pontevedra), mientras que Vilagarcía se encuentra en el séptimo lugar.

El decano del COAG, Luciano Alfaya, destaca la “singularidade de Sanxenxo e, en menor medida, de Oleiros, onde o número de visados de vivenda supón un incremento significativo en relación coa poboación empadroada nestes concellos”.

De hecho, las estadísticas para el último año muestran que en Sanxenxo se visaron 33,69 viviendas por cada mil habitantes, siendo el porcentaje más elevados de la comunidad autónoma; muy por encima del 10,6 de Oleiros, que se encuentra en segundo lugar. Ya más lejos está Vilagarcía, con un 3,55, mientras que ciudades como A Coruña o Vigo muestran una tasa de 2,85 y 1,64, respectivamente.

La dualidad costa-interior que señala el Colexio (con datos muy bajos en Ourense) se ejemplifica en la comarca de O Salnés, que es una de las que más crece. Pero también en el extremo contrario en la de Ulla-Umia, que suma un total de 98 viviendas en todo el lustro, una cifra que se encuentra incluso por debajo de las 137 que visó la comarca más sur de Arousa durante el peor año, el de la pandemia. En cuanto a Barbanza, fueron 315 las certificaciones emitidas por el COAG durante los últimos cinco años.

Alfaya detecta, en el conjunto de Galicia, el aumento de la vivienda colectiva durante el pasado ejercicio, tras el parón del año anterior motivado por los conflictos internacionales.

En cuanto a Vilagarcía, durante los últimos cinco años visó un total de 347 viviendas, siendo especialmente activo el año 2025, en el que fueron 135 (frente a las 73 del ejercicio anterior o a las 27 del año en el que estalló el coronavirus). Unos datos que reflejan el crecimiento de la actividad constructiva en la localidad, que también se dejan patentes en las memorias de la Xerencia de Urbanismo.

De hecho, el balance de este organismo municipal muestra que en 2025 se concedieron 183 licencias de obra mayor, lo que supone un 3 por ciento más que en 2024 y un 9 por ciento más que en 2023. Se trata, por tanto, de un aumento progresivo.

Precio del alquiler

El portal Fotocasa cifra en un 25,7 por ciento la subida del precio del alquiler en Vilagarcía durante el pasado mes de enero y con respecto al mismo periodo de 2024. Sería la mayor subida de los municipios gallegos, por encima de Santiago (9,8%), Vigo (9,2%) o Pontevedra (5,8%). En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, es Sanxenxo el que se encuentra en la segunda posición de los más caros, con 17,09 euros, solo por debajo de Oleiros.

En realidad, se trata de una tendencia que ya se vio en el municipio durante los últimos años. En 2025, sin ir más lejos, el precio de los arrendamientos subió en un 16,1 por ciento, siendo también el crecimiento más alto de toda la comunidad autónoma, por encima de las principales ciudades.

Es uno de los principales problemas con el que se encuentran las personas que quieren acceder a una vivienda en Vilagarcía. Pero no el único. Otro de los más importantes es la falta de inmuebles para todo el año, ya que muchos se alquilan en temporada de invierno y, a partir de junio, hay que dejarlo libre. Es entonces cuando se convierten en pisos turísticos. La situación es tan completa para el inquilino que incluso, por ley, se ve obligado a demostrar por qué quiere un contrato de nueve meses, además de tener que dejarlo en cuanto llega junio. De hecho, ya están apareciendo anuncios preocupantes en Vilagarcía, como el alquiler de habitaciones a precios bastante elevados. Así, durante estas semanas se pudo ver una por 325 euros.