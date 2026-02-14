La Mancomunidade amplía y afina Salnés Click: Menos compra y más promoción
La entidad comarcal adjudica un contrato para mejorar la plataforma y ampliar la base de datos de negocios
La Mancomunidade de O Salnés ha adjudicado un contrato de mejora y ampliación de la plataforma web Salnés Click, un contrato que tiene por objeto tanto la modernización de este espacio digital como la actualización de su base de datos y el afianzamiento de un cambio en la orientación de su finalidad.
Concebida inicialmente como una suerte de plataforma de ventas del pequeño comercio, el gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, explica que funciona actualmente más como un “escaparate” de las opciones y productos que ofrece el comercio de proximidad de la comarca que como una web que pueda competir directamente con plataformas de tal entidad como Amazon o similares.
“Non funciona como unha plataforma de venda”, indicó el gerente. Aunque “inicialmente plantexouse” para tal objetivo, “competir con Amazon” es algo “doutras ligas”. Con todo, Salnés Click sí se presenta como un “escaparate” en el que, de un vistazo y sin tener que realizar desplazamiento alguno, los clientes pueden saber si el producto concreto que buscan está o no en una determinada tienda de la comarca.
“O obxectivo final é a compra no comercio de proximidade. Moitas veces non mercas un produto porque non sabes onde o había”. “Podes incluso coñecer tendas, pero non sabes o que hai dentro, por iso estes escaparates virtuais son de moito interese para o comercio”.
Experiencias fuera de verano
Con todo, el nuevo contrato ahora adjudicado implica también dar una vuelta de tuerca más al sitio web Salnés Click y orientarlo, todavía más, a las opciones experienciales y gastronómicas, especialmente fuera de la temporada alta, como una opción más de fomento de la pretendida desestacionalización.
Objetivos
El contrato fue adjudicado por 7.355,37 euros en favor de Lorena Mouco Arribas,con el objetivo de actualizar la bases de datos de empresas de gastronomía y experiencias, secciones que se quieren potenciar; actualizar las experiencias que se ofrecen, realizar visitas presenciales a los negocios adheridos a Salnés Click para “creación de contido”, como vídeos promocionales de sus productos y servicios, y también para acciones de promoción de las actividades y las opciones de gastronomía del Geodestino, a través de las redes sociales.
Herramienta turística
En el expediente se indica que “esta plataforma serviranos como base de promoción do noso destino para o envío de información sobre que facer no noso Xeodestino”.
Así, “o turismo de experiencias e gastronomía no Salnés a través de Salnés Click”, “preséntase como unha oportunidade única para descubrir a esencia deste Xeodestino mediante actividades auténticas e sabores locais, ademais de ser fundamental como ferramenta de desestacionalización”.
De hecho, la web se estructura en varias secciones, como comercio, servicios, experiencias y gastronomía. Solo en actividades complementarias al turismo hay inscritas en Salnés Click más de 300 opciones.
“No apartado de experiencias os usuarios poderán atopar ofertas en grao sumo variadas, desde actividades deportivas como paddle surf, roteiros en kaiak ou mergullo; a plans máis familiares como visitas a viñedos ou adegas da zona”, detallan en el pliego de esta nueva contratación.
“En cada unha detállase a actividade, con imaxes ofrecidas polas empresas e os datos básicos para a súa localización e contacto”.
Así, el usuario puede encontrar “actividades náuticas e de aventura” como “excursións en kaiak, roteiros en barco pola Ría de Arousa ou experiencias de pesca tradicional para vivir o mar de primeira man”; también opciones de “sendeirismo e natureza: Percorridos por paraxes naturais como o Roteiro da Pedra e da Auga ou o Parque Natural de Carreirón, ideais para conectar coa beleza da contorna”, sin renunciar tampoco a “experiencias culturais e artesanais: Talleres de artesanía, visitas a pazos históricos e xornadas gastronómicas para coñecer as tradicións locais”, entre otras opciones.
Gastronomía
Solo en el apartado gastronómico, hay dos grandes subsecciones, como son las “receitas tradicionais galegas” y un “repositorio con restaurantes adheridos” y sus datos, que invita al usuario a “buscar o teu prato preferido e mostrarémosche os locais onde poderás saborealo”.
“Salnés Click facilita o acceso a un turismo máis inmersivo, conectando aos viaxeiros coa cultura, a natureza e os sabores do Salnés. É unha forma perfecta de explorar a autenticidade de Galicia desde unha perspectiva local e experiencial”, concluyen. De ahí, que la “actualización da oferta é imprescindible para ofrecer unhas ofertas actualizadas e apoiar ás empresas turísticas do noso Xeodestino”.