La licitación de obra pública en Arousa subió un 70% en 2025 hasta los 47,5 millones de euros

La Xunta licitó el pasado ejercicio las obras para la futura Estación Marítima de Vilagarcía Mónica Ferreirós

La licitación de obra pública en los concellos arousanos superó los 47,5 millones de euros en 2025, lo que supone un 78,7% más que en el año anterior, según los datos recogidos en el balance anual publicado por la Federación Galega da Construción. Por comarcas, en O Salnés la inversión ascendió a 27,3 millones de euros (un 78,7% más), en O Barbanza hasta los 10,2 millones (25% más) y en Ulla-Umia alcanzó los 9,9 millones (un 55,20%).

O Salnés lidera así el crecimiento en la inversión municipal en obra pública durante el último ejercicio, rompiendo con la tendencia de la provincia, en la que la licitación de los organismos públicos cayó un 7,39% en el último año, suponiendo una inversión total de 528,6 millones de euros.

En el caso de los concellos de O Salnés, la administración local que más incrementó su nivel de licitación durante el último ejercicio fue A Illa de Arousa, que pasó desde los 88.841 euros en 2024 a los 755.238 en 2025. Le siguen Ribadumia con un 433,23% (hasta los 2.112.896,68 euros), Meaño con un 362% (3.123.373 euros), Vilagarcía con un 265,61% (8.537.416 euros), Vilanova de Arousa con un 262,61% (3.151.755 euros), Cambados con un 88,21% (1.307.529 euros), O Grove con un 14,75% (3.131.811 euros) y Meis con un 2,96% (1.015.119 euros). Así, el único municipio que sufre una rebaja en su nivel de licitación en 2025 fue Sanxenxo, con una caída del 37,78%, pero que sin embargo supuso la inversión de 4.205.087 euros.

A estos datos, en cualquier caso, hay que sumar las inversiones propias realizadas por los demás organismos públicos en estos concellos, lo que aumenta considerablemente la inversión en obra pública en la comarca, sin contar las líneas de ayudas. Así, en el conjunto de la provincia, la Xunta licitó contratos de obra por 153,5 millones de euros (un 24% menos que en 2024), el Estado otros 149 millones de euros (un 14,66% menos) y la Diputación realizó inversiones propias (además de las ayudas de financiación a los concellos, por ejemplo a través del Plan +Provincia o del Plan Extra) otros 25 millones de euros (un 37,73% más que en 2024. Una inversión total en obra pública a la que hay que sumar otros 19,8 millones de euros (un 109% más) procedientes de otros organismos.

En este sentido, aunque el informe de la Federación Galega de Construción no detalla la licitación de obra pública en los municipios salinienses procediente de otras administraciones superiores, como Xunta o el Estado, lo cierto es que la comarca licitó el pasado año importantes inversiones en este aspecto.

Entre ellos, la Xunta ha licitado, por ejemplo, por 28 millones de euros las obras para ampliar la estación depuradora de Vilagarcía o la futura Estación Marítima de este municipio por casi un millón, así como otros 2 millones en el refuerzo del firme de carreteras autonómicas. También en materia educativa, con obras en infraestructuras de los colegios. Entre ellos, las ampliaciones de los colegios de Rosalía de Castro, en O Grove, por 1,7 millones, o del de San Tomé, por 950.000 euros.

En el caso del Estado, ha invertido también importantes cantidades en cuestiones como el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados —a través de la sociedad Siepse— por más de 10 millones de euros y que todavía está en proceso.

Por último, la Diputación ha licitado importantes mejoras en infraestructura pública, especialmente en la viaria, con una inversión millonaria en vías provinciales a su paso por municipios como Sanxenxo, Vilanova, Meaño o Ribadumia. Por último, en el caso de la Mancomunidade do Salnés, licitó un total de 739.248 euros durante 2025, un 74,69% más que 2024.

Tipo de actuaciones

En cuanto al tipo de obras a las que se dedica esta inversión, el informe cuenta con datos a nivel autonómico, de forma que unos 525 millones de euros fueron destinados a edificación en Galicia, de los cuales más del 42% fue aportado por la Xunta.

La obra civil, que incluye carreteras, aeropuertos o ferrocarril, entre otros, ascendió a más de 1.100 millones de euros, aportando el Estado algo menos del 30%. Todas estas cifras suponen que los organismos públicos invirtieron en licitaciones unos 598,61 euros por gallego, un 10% más que durante el anterior ejercicio de 2024.