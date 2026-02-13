Mi cuenta

A Illa no suspende las multas pero reforzará la señalización de la zona residencial

El Pleno rechaza la propuesta del PP y no llegó a votar una propuesta de acuerdo planteada por el Bloque

Beni Yáñez
13/02/2026 00:10
Los populares abandonan la sesión tras ver tumbadas sus peticiones
| Gonzalo Salgado
La Corporación de A Illa rechazó ayer, como estaba previsto, la propuesta del PP de paralizar las sanciones de la zona residencial y la creación de una oficina específica de atención y asesoramiento a los vecinos afectados por las multas. El PP y el edil no adscrito, Matías Cañón, se quedaron solos con su propuesta, rechazada por la mayoría que conforma el bipartito.

Uno de los socios, el BNG, llegó a plantear otra propuesta de acuerdo que, como no estaba en el orden del día, ni siquiera se llegaría a votar: una “avaliación técnica independente” del “impacto real das medidas” en el tráfico, comercio y residentes; un “espazo de diálogo” y la “vontade política de introducir os axustes necesarios”, planteó el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

En cualquier caso, el regidor, el socialista Luis Arosa, concedió que “ao mellor haberá que reforzar a sinalización. Non teño ningún problema niso, estamos xa niso. A ver se vén o bo tempo e podemos colocala xa”.

Daba así respuesta a uno de los argumentos esgrimidos por Cañón: “En seis meses meteron dez mil multas. Se o plan instaurado por vostedes está ben e a sinalización está ben, dubido moito que a xente se salte os sinais porque lle dea a gana e pensen: ‘total, son só 200 euros’. Ou non serve a sinalización, ou non serve o plan”, ironizó.

Sin Policía Local

También afearon que A Illa carezca actualmente de ningún agente de Policía Local, tanto por motivos de seguridad como por falta de atención a los vecinos que aleguen las multas.

El regidor señaló que en las oficinas municipal se atienden igualmente estas reclamaciones y que tanto a través de una comisión de servicios como de la Academia Galega de Seguridade  Pública se están tramitando ya nuevas incorporaciones de agentes. También dio datos sobre las alegaciones a multas de las más de 10.000 matrículas gestionadas: solo 170, de las que “o 90% son erros de transcripción”.

El teniente de alcalde afeó además que el PP insista en un Pleno extraordinario en una cuestión ya abordada y que debería ser “un rogo” y defendió que hay dos modelos de movilidad: “poñer os coches no centro” o “ás persoas”, defendió.

