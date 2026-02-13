Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

A Illa amplía el horario de la hostelería en Carnaval e inmortaliza la edición de este año en 1.600 ejemplares

Los Empresarios editan un libreto con “vocación de continuidade” para ser un “recordo colectivo”

Beni Yáñez
13/02/2026 20:28
La presentación del libro, en la localidad insular
El Concello de A Illa de Arousa ha ampliado el horario de la hostelería durante la celebración de las fiestas de Carnaval. Unos festejos que, este año, contarán con un libreto que “nace coa vocación de continuidade” y con “intención de converterse nun recordo colectivo dunha das celebracións máis emblemáticas e identitarias do concello”, valoraba hoy el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez.

Horarios hosteleros

La ampliación del cierre de los locales se mantendrá entre el 19 de febrero y el 1 de marzo. Las cafeterías podrán cerrar a las 4:30 de la mañana, al igual que los bares. Las verbenas, fiestas y los pubs, podrán seguir hasta las 6 y, hasta las 6:30, podrán permanecer abiertas las discotecas.

El alcalde, Luis Arosa, firmó y publicó esta semana el anuncio, que se incluyó ya en la sede electrónica y tablón.

Libreto

En cuanto al libreto de las fiestas, lo edita la Asociación de Empresarios de A Illa (AEI), en colaboración con Abanca y la Asociación de Mexilloeiros AMI.

Manuel Suárez valoró que “o Entroido da Arousa é moito máis ca unha festa: é tradición, cultura, comunidade e vila. Desde o Concello queremos agradecer á Asociación de Empresarios a edición deste libreto e ao resto de colaboradores o seu compromiso cunha iniciativa que reúne tradición, cultura e participación veciñal”. Indicó que ayudará a “preservar a nosa memoria colectiva e reforza o orgullo de pertenza á Arousa”, concluyó.

