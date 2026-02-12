Vilanova licita la renovación del césped sintético del campo de fútbol del Chispa, por unos 178.000 euros

Trabajos de mantenimiento en este terreno de juego, en imagen de archivo | D. A.

El Concello de Vilanova de Arousa saca a licitación la renovación del césped artificial de otro campo de fútbol de la localidad. Si el mes pasado impulsó la contratación del de Monte da Lomba en San Miguel de Deiro, ahora le toca el turno al campo del Chispa, en Corón.

Este nuevo concurso público sale con un precio de licitación de 216.116,32 euros, a través de un procedimiento simplificado ordinario y abierto, con lo que podrán presentarse todas las empresas interesadas en concurrir. El plazo máximo de ejecución de los trabajos, una vez iniciados, será de un mes.

Según recoge el pliego, las obras a ejecutar consisten en la sustitución del césped artificial existente por uno de nueva generación.

En la actualidad, en campo de fútbol de la S.D. Chispa en Corón cuenta con unas dimensiones de 104 metros lineales de largo y 63 de ancho y “se encuentra en un estado que supone un riesgo físico para los deportistas que juegan en su superficie”. Esto, añade el expediente, “es debido al desgaste” que este ha “sufrido por el paso de los años, por la cantidad de equipos y aficionados que usan las instalaciones”.

Para solventar esta situación, se proyecta la sustitución del césped actual por uno nuevo de última generación mediante un sistema de césped artificial de fibra monofilamento bicolor, además del marcado de las líneas de juego..

Los materiales de relleno formarán dos capas, una inferior de lastrado de arena de sílice, lavada, seca y exenta de polvo, de cantos redondeados. Otra capa superior de terminación será de caucho reciclado o similar.

No será necesario ejecutar mejoras en el drenaje, ya que señalan que la base del campo, “ejecutada con zahorra y aglomerado en caliente, se encuentra en buen estado, por lo que el drenaje del terreno de juego es adecuado”.

Los trabajos

Así pues, las actuaciones que salen a licitación incluyen el desmontaje de césped artificial existente y del equipamiento deportivo actual, la limpieza del sistema de drenaje, el suministro e instalación del nuevo césped artificial, así como el montaje del equipamiento deportivo preexistente.

En San Miguel de Deiro

El Concello sacó a contratación en enero, además, la renovación del césped artificial de otro terreno de juego, el ya mencionado campo de fútbol de Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro.

En este caso, el presupuesto base de licitación fue de 215.121,99, IVA incluido, y también con un plazo máximo de ejecución de un mes.

Según recogía la memoria incluida en el pliego, había partes incluso en que se detectaron faltas o ausencia total de este terreno de juego, debido al importante desgaste, por lo que también se justificaba la obra en base al “riesgo” para la práctica deportiva en esta instalación. Aquella actuación cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Pontevedra, en 140.000 euros, a través del llamado II Plan de Infraestructuras Deportivas.