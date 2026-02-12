Mi cuenta

Meis

Meis organiza la V Andaina Solidaria por el 8-M con fondos en favor de Adicam

Redacción
12/02/2026 19:43
La presentación fue ayer en la Casa Consistorial
La presentación fue hoy en la Casa Consistorial
| cedida
 El Concello de Meis presentó hoy la que será ya quinta edición de su Andaina Solidaria con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, se recaudarán fondos para Adicam, la Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama y Ginecológico.

La cita tendrá lugar el propio 8-M, ya que este año coincide en domingo. La alcaldesa, Marta Giráldez, indicó que, como en cada edición, se lleva el itinerario a una parroquia diferente y, en esta ocasión, será turno de San Martiño.

Inauguración del mirador

El recorrido partirá a las 10 horas el entorno de la rectoral y campo de la fiesta, con un trazado que llevará a los participantes también al nuevo mirador de la parroquia, que acaba de concluirse, construido entre la colaboración del Concello y la Mancomunidade, con fondos europeos conseguidos durante la etapa de Giráldez al frente de la entidad comarcal.

Se prevén unas 200 personas y las inscripciones están ya abiertas en Magmasports.es y hasta dos días antes del evento. La inscripción, solidaria, es de 5 euros. El día de la andaina, además, la asociación benéfica tendrá puesto en la zona. Los participantes recibirán una camiseta y avituallamiento.

