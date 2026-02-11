Mi cuenta

Diario de Arousa

Meaño

Meaño anima a llevar postres caseros al ‘Entroido para Maiores’ en Dena

Redacción
11/02/2026 11:30
Otro baile para mayores en el centro social de esta localidad
| Gonzalo Salgado
El Concello de Meaño organiza para este fin de semana un ‘Entroido para Maiores’, al que invita a los asistentes a llevar sus postres típicos para aumentar los atractivos de la celebración. La cita tendrá lugar en el centro social de Dena, en un evento de Carnaval especialmente pensado para los mayores de sesenta años de la localidad.

Se trata de una fiesta-baile de Carnaval, que tiene su inicio fijado a las seis de la tarde y que estará amenizado con la música en directo del grupo Charada.

“Trae os teus postres favoritos do Entroido e pasa unha tarde distinta”, animan desde la entidad local. La cita, añaden, también incluirá la celebración de sorteos entre todas las personas que acudan disfrazadas.

Arranca el Carnaval, en A Illa

Mientras, las citas de Carnaval comiezan oficialmente hoy en la comarca de O Salnés, con la primera de las citas programadas dentro del amplio cronograma de fiestas de Entroido del Concello de A Illa de Arousa.

Así, hoy tendrá lugar el llamado ‘Folión de Apertura’, entre las 19 y las 20:30 horas, con salida de las inmediaciones de la Escola de Pau, en la zona de O Naval, con pasacalles por varias calles de la localidad. Amenizará esta velada el Folión de la sección musical de la Asociación Cultural e Deportiva Dorna del propio municipio insular.

