A Illa

El cineclub de A Illa proyecta este jueves en el auditorio ‘M, el vampiro de Düsseldorf’

Redacción
11/02/2026 18:34
Una sesión anterior impulsada por Entrecortiñas
El Cineclube Entrecortiñas de A Illa de Arousa programa este jueves una nueva proyección, con ‘M, el vampiro de Düsseldorf’, de Fritz Lang. Será a partir de las 20 horas, en el auditorio municipal insular.

“Considerada como unha obra mestra, e precursora en moitos aspectos, trouxo consigo innovacións cinematográficas e influenciou a distintos xéneros coma o cine negro ou o suspense moderno”, valoran desde la entidad cultural.

“Baseada en feitos reais, esta historia conta como unha cidade está aterrorizada por un asasino de nenos que se achega aos nenos na rúa, intentando establecer unha conexión con eles comprándolles lambetadas ou xoguetes ata que finalmente os fai desaparecer e acaba coas súas vidas”. “Este crime non só ten consecuencias para as familias das vítimas, senón tamén para varios sectores da sociedade, incluíndo o goberno local, a policía e mesmo os vendedores ambulantes, as persoas sen fogar, os mendigos e mesmo os ladróns e os traficantes de drogas, que están entre os grupos máis afectados porque son sinalados como os principais sospeitosos das desaparicións dos nenos. Isto leva a un aumento da vixilancia policial, o que afecta os seus negocios e medios de vida”, concluyen.

