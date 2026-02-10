"Si los árabes tienen una pista de esquí en el desierto, nosotros tendremos una playa tropical en Vilanova"

El Concello de Vilanova de Arousa celebrará este fin de semana su primer ‘Carnaval Tropical’. Será el domingo 15, en el pabellón-multiusos, que estará caldeado especialmente para la ocasión para que los participantes puedan llevar sus disfraces más veraniegos, en pleno invierno. El alcalde, Gonzalo Durán, valoró hoy que “si los árabes están haciendo pistas de esquí en el desierto, nosotros hacemos una playa tropical en invierno”.

La cita dará comienzo a las 18 horas. Se promete una “gran festa” a la que acudir con vestimenta o disfraces veraniegos, bajo el lema ‘Quen dixo frío!’. “Vamos a tener aquello a temperatura como tiene que ser, que llevamos meses sin tener calor”, añadió el primer edil.

Habrá un premio al “disfraz más tropical” y la tarde estará amenizada con música de DJ, en una cita que se configura para el disfrute de toda la familia y apta, así, tanto para niños como para mayores.

Es una de las innovaciones en el Carnaval de Vilanova de Arousa de este año, localidad que volverá a despedir el Entroido de la comarca de O Salnés, como cada año, en la gran Festa do Momo. Esta se presentará todavía en próximas fechas, pero se prevé que vuelva a ser un desfile igual de multitudinario que siempre.