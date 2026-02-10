La Seguridad Social ajusta cuentas con más de tres millones de autónomos

Más de tres millones de autónomos dados de alta en 2024 están afectados por la regularización Cedida

El año 2026 ha comenzado con una novedad crucial para más de tres millones de trabajadores autónomos en España. La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha el esperado proceso de regularización de las cuotas correspondientes al ejercicio 2024, el primero que se ajusta completamente bajo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Este mecanismo, que busca una mayor equidad contributiva, implica ahora un “ajuste de cuentas” anual: comparar lo que el autónomo pagó provisionalmente con lo que realmente le correspondía abonar según sus rendimientos netos.

Desde enero, miles de autónomos han comenzado a recibir notificaciones que les informan sobre el resultado de este cruce de datos. La información clave proviene de la declaración de la Renta de 2024, presentada durante 2025, cuyos datos de rendimientos netos ya obran en poder de la Seguridad Social. El resultado de esta comparación determinará si el trabajador debe abonar una diferencia, si tiene derecho a una devolución o si sus pagos se ajustaron correctamente a sus ganancias.

1. Tres escenarios posibles: pagar, cobrar o quedar igual.

La Tesorería ha definido tres posibles resultados para los autónomos afectados, que son todos aquellos que estuvieron de alta al menos un día en 2024.

Cuota a ingresar: Si los rendimientos reales fueron superiores a los que el autónomo comunicó en su momento, la cotización pagada fue insuficiente. En este caso, la Seguridad Social notificará la diferencia y el importe a abonar.

Derecho a devolución: Si, por el contrario, los ingresos fueron menores de lo previsto y se cotizó en exceso, la Tesorería procederá a devolver la diferencia de oficio. El ingreso se realizará en la cuenta del autónomo antes del 30 de abril.

Sin cambios: Si la base de cotización provisional se correspondió con el tramo de ingresos reales, el autónomo recibirá una notificación informativa confirmando que su situación es correcta y no procede ningún ajuste.

2. Una opción importante si le devuelven dinero.

Aquellos autónomos que hayan cotizado de más y tengan derecho a una devolución se enfrentan a una decisión relevante. La Seguridad Social les ofrece la posibilidad de renunciar a la devolución y mantener voluntariamente una base de cotización superior a la que les correspondería por sus ingresos.

Esta opción puede ser interesante para mejorar futuras prestaciones, como la pensión de jubilación, la incapacidad temporal o las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. El plazo para solicitarlo es hasta el último día del mes siguiente a la recepción de la notificación. Por ejemplo, si la comunicación se recibe en enero, el plazo para decidirse expira el 28 de febrero de 2026. Si no se realiza ninguna acción, la Tesorería procederá automáticamente a la devolución.

3. ¿Cómo consultar su situación?

La forma más directa para que los autónomos conozcan el estado de su regularización es a través de los canales digitales de la Seguridad Social. Accediendo con certificado digital, Cl@ve o vía SMS al portal Importass o a su aplicación móvil, se puede consultar el detalle del proceso en la sección “Regularización de Trabajadores Autónomos”. Allí se podrá ver si la notificación está pendiente de emisión, ya enviada o leída, y, en su caso, el resultado del cálculo.

Desde esta misma plataforma se podrá realizar el trámite para solicitar mantener una base de cotización superior en caso de tener derecho a devolución.

4. Excepciones y casos particulares.

Es importante destacar que no todos los autónomos se ven afectados por este cálculo. Quedan excluidos del proceso de regularización aquellos que durante 2024 se beneficiaron de la Tarifa Plana. Tampoco se computan para el ajuste los periodos en los que el trabajador estuvo de baja por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado del menor, lactancia o cese de actividad. Las prestaciones percibidas durante esos periodos no se verán modificadas por el resultado de la regularización.

Además, la Seguridad Social también notificará a aquellos autónomos que, estando obligados, no presentaron la declaración de la Renta, ya que el nuevo sistema les convierte en sujetos obligados a declarar ante la Agencia Tributaria.

5. Una lección para el futuro: mantener los datos al día.

Este primer gran ajuste masivo sirve como recordatorio de la importancia de mantener actualizada la previsión de rendimientos netos a lo largo del año en el portal Importass. Comunicar cualquier cambio significativo en los ingresos (tanto al alza como a la baja) permite ajustar la cuota mensual y evitar sorpresas, ya sean pagos elevados a final de año o devoluciones que podrían haberse traducido en mejores prestaciones.