Fijan para el jueves el Pleno que fuerza el PP sobre las multas, que ve “bunkerización” en las calles de A Illa

El líder opositor, Matías Cañón, durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

La Corporación de A Illa de Arousa celebrará este jueves, a las 13 horas, el Pleno extraordinario que el PP local fuerza, en virtud de su suficiente mayoría, para debatir una vez más sobre la aplicación de la zona residencial y las multas de tráfico. La oposición insiste en demandar la “paralización das multas” debido a las “eivas e erros na súa xestión”. También quieren la “creación dunha oficina de asesoramento para os veciños afectados”.

El líder opositor, Matías Cañón, valoró hoy que “máis alá de que non estamos de acordo con esta bunkerización da vila, non é admisible que o alcalde admita que hai bastantes multas trabucadas por unha letra ou un número, xa que quere dicir que o sistema non está funcionando ben”. Lamentan, entre tanto, la “desfeita e os prexuízos” que “sofren moitos veciños sancionados de xeito irregular”. “Non podemos quedar impasibles ante a desfeita e os prexuízos que están a sufrir os arousáns na xestión das sancións de tráfico por parte do bipartito e loxicamente temos que defender os seus dereitos e trasladar as súas peticións ante a pechazón do goberno”, entienden los populares. “Non pode ser que se interpreten os números da matrícula, polo que os lectores non están a cumprir a súa función”.

“Resignación”

Cañón también reprochó que esta situación esté siendo atendida, ante cada vecino que acude a reclamar al Ayuntamiento, por la Policía Local o por el propio alcalde “e que haxa veciños que se resignen a pagar a multa interposta indebidamente por evitarse a tramitación do papeleo e os gastos dunha xestoría”, opina.

Por eso, subrayan que demandarán, “ao igual que sucede con outros eidos dos servizos municipais”, que “se habilite unha oficina de asesoramento cunha atención gratuíta para que os afectados poidan reclamar sen custe e evitar o pago de sancións indebidas”.

Desde el ejecutivo defendieron en su momento que estos errores se pueden solucionar sin mayores problemas acudiendo al Concello. En caso de que se detecte que ha bailado, por ejemplo, un dígito de una matrícula que, por causa justificada, no conllevase multa, no habría inconveniente ninguno en anular la sanción. Además, indicaron que es entendible que hubiera algún error en la toma de matrículas debido al alto número dado de alta en los primeros instantes de la puesta en marcha de la zona residencial. Con todo, argumentan que, pasado este volumen inicial de altas, el flujo de nuevas incorporaciones al sistema es ya mucho más limitado y, por tanto, la tasa de error, también menor.

En todo caso, el PP valora que “dada a súa intención de manter este sistema de tráfico baseado nas restriccións, polo menos” se “proceda á paralización do mesmo e das multas ata que non consiga que as infraestruturas de control funcionen axeitadamente”, sin errores.