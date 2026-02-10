El PSOE de Ribadumia exige saber cuántas ayudas se perdieron por la demora en la cuenta

El portavoz socialista, Javier Mougán | Gonzalo Salgado

El PSdeG-PSOE de Ribadumia reclama explicaciones al gobierno municipal tras la aprobación de la cuenta general de 2024 en un Pleno extraordinario y urgente celebrado este lunes, una convocatoria que los socialistas consideran “inxustificada e froito dunha mala planificación reiterada”. Este grupo opositor solicitó por escrito la relación completa de las subvenciones que el Ayuntamiento pudo perder o dejó de solicitar a consecuencia de no tener aprobada la cuenta general en plazo en los dos últimos ejercicios.

El portavoz socialista, Javier Mougán, recordó que el plazo legal para tener presentada la cuenta general finaliza el 31 de octubre, por lo que “chegar a febreiro con este trámite sen resolver non pode considerarse unha urxencia sobrevida, senón unha demora reiterada e estrutural por parte do equipo de goberno”. Según añadió el líder socialista en Ribadumia, “levamos tres anos seguidos chegando tarde, pese a que o alcalde recoñeceu xa no seu primeiro ano deste mandato que isto debía corrixirse”. “A urxencia utilizouse como escusa, cando o que hai detrás é unha falta de previsión absoluta”, reiteran. Además, el grupo socialista advirtió de que el Pleno no fue retransmitido, algo que ven “de maneira reteirada desde setembro de 2025”.