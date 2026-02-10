Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

El PSOE de Ribadumia exige saber cuántas ayudas se perdieron por la demora en la cuenta

Redacción
10/02/2026 18:42
El portavoz socialista, Javier Mougán
El portavoz socialista, Javier Mougán
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El PSdeG-PSOE de Ribadumia reclama explicaciones al gobierno municipal tras la aprobación de la cuenta general de 2024 en un Pleno extraordinario y urgente celebrado este lunes, una convocatoria que los socialistas consideran “inxustificada e froito dunha mala planificación reiterada”. Este grupo opositor solicitó por escrito la relación completa de las subvenciones que el Ayuntamiento pudo perder o dejó de solicitar a consecuencia de no tener aprobada la cuenta general en plazo en los dos últimos ejercicios.

El portavoz socialista, Javier Mougán, recordó que el plazo legal para tener presentada la cuenta general finaliza el 31 de octubre, por lo que “chegar a febreiro con este trámite sen resolver non pode considerarse unha urxencia sobrevida, senón unha demora reiterada e estrutural por parte do equipo de goberno”. Según añadió el líder socialista en Ribadumia, “levamos tres anos seguidos chegando tarde, pese a que o alcalde recoñeceu xa no seu primeiro ano deste mandato que isto debía corrixirse”. “A urxencia utilizouse como escusa, cando o que hai detrás é unha falta de previsión absoluta”, reiteran. Además, el grupo socialista advirtió de que el Pleno no fue retransmitido, algo que ven “de maneira reteirada desde setembro de 2025”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Casa do Concello de Caldas

Caldas reforzará el papel del ARI e informará sobre las ayudas que se conceden para alquilar viviendas
Fátima Pérez
Tymo durante el encuentro ante el Umia en Baltar la pasada temporada

El Portonovo SD apunta alto e incorpora a Tymo e Ibrahim
María Caldas
Obras de humanización en el Ramal, en Vilagarcía de Arousa

Los temporales en Arousa motivan retrasos y pausas en las obras municipales
Fátima Pérez
Público durante la pasada edición de Festivala

A Pedreira, primera confirmación de Festivala
Olalla Bouza