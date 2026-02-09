O Salnés cierra un enero de récord con 28 días de lluvia y 417 litros por metro cuadrado

Río Umia desbordado a su paso por Cabanelas, en Ribadumia, el pasado 27 de enero Mónica Ferreirós

El pasado mes de enero —y lo que va de febrero— dejó una comarca de O Salnés pasada por agua y con récord de precipitaciones. Hasta 28 días llovió en Vilanova en enero, donde la estación meteorológica de Corón recogió un máximo de 417,7 litros por metro cuadrado; lo que supone un valor histórico en la serie de esta estación, que recoge datos desde mayo de 2001, siendo el más antiguo de los ocho puntos de observación desplegados por Meteogalicia en la comarca. Así, el pasado fue el mes de enero más lluvioso de las dos últimas décadas, superando así el dato de 2014, cuando varias ciclogénesis golpearon la comarca registrándose un máximo de 393 litros por metro cuadrado e igualando la marca de los 28 días. Cifra que incluso superaron las estaciones de Simes (Meaño), A Lanzada (O Grove) y A Armenteira y Torrequintáns (Meis), que contabilizaron lluvia durante 29 jornadas.

Una realidad, así, que se replica en el resto de estaciones. En la de Simes se registró, de hecho, la jornada más lluviosa desde que hay datos. Fue el pasado 26, cuando se concentraron 69,8 litros por metro cuadrado. Fue este el día con más precipitaciones del último tren de borrascas que azota a los municipios arousanos desde las últimas semanas. En Corón, por ejemplo, se registraron también 66,1 litros por metro cuadrado, aunque no se batió el récord en enero, que se remonta al día 16 de este mes de 2010, cuando se concentraron 70,6 litros. Lejos quedan esas cifras de los 189,8 litros por metro cuadrado concentrados en la estación de Tremoedo el 27 de noviembre de 2006, que acabó inundando parte de Vilagarcía o Cambados.

Sin embargo, la acumulación de precipitaciones no fue la única variable en la que se batieron récords el pasado mes. Así pues, en la estación de A Lanzada se registró una racha de viento máxima de 118,1 kilómetros por hora, la más alta en la serie de enero y cerca del récord absoluto, alcanzado en octubre de 2023 con 122,4 kilómetros por hora.

Vigilantes al cauce de ríos

Así pues, mientras se baten récords de precipitaciones, los suelos se han ido saturando y no son capaces de absorber más agua, facilitando así las inundaciones, especialmente con respecto al caudal de los ríos. De hecho, sigue activado el Plan Inungal, con nivel naranja en los cauces fluviales Gallo (Cuntis), O Con (Vilagarcía), Bermaña (Caldas), Baltar (Sanxenxo) o el Umia, especialmente en su desembocadura y a su paso por Caldas y Ribadumia, donde el pasado sábado se hizo necesario volver a clausurar pistas y carreteras desbordadas por la lluvia.

Datos que van en la misma línea del avance del último informe climatológico mensual de Meteogalicia, que la Consellería de Medio Ambiente hizo público la pasada semana, en el que señala que enero de 2026 se voncirtió en uno de los más húmedos de Galicia desde que existen registros, con una media de precipitaciones en la Comunidad de 290 litros por metro cuadrado, un 98% por encima del promedio habitual desde la década de 1960.

El balance sitúa así a enero como el octavo más lluvioso en más de seis décadas, un dato que los meteorólogos vinculan a la sucesiva llegada de borrascas. No obstante, esta acumulación cuenta con muchas diferencias según el punto de la Comunidad, siendo especialmente afectados los municipios del litoral. De hecho, en la capital, en Santiago de Compostela, la cifra de este mes se situó por debajo incluso de 2025.

En el caso de O Salnés, se produce incluso un aumento en la acumulación de precipitaciones con respecto a la media autonómica en el pasado mes, con 417,7 litros por metro cuadrado contabilizados en la estación de Corón. Un punto de observación que se puso en marcha en 2001 y que desde su funcionamiento cuenta con una media de unos 188 litros por metro cuadrado en enero, siendo así el del pasado mes el doble.

Sin embargo, y pese a ser una cifra récord, recoge de alguna forma un patrón cíclico, ya que ya se llegaron a superar ampliamente los 300 litros por metro cuadrado en 2025, 2016 y 2014. En la situación opuesta, especialmente secos fueron los meses de enero de 2022, 2012 o 2006, cuando a duras penas se lograron superar los 50 litros por metro cuadrado.