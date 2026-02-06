Somos afirma que Ribadumia “leva anos” “perdoando” recibos de impuestos y multas
Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado en el que acusa al gobierno local de “levar desde 2029 perdoando recibos de impostos e multas”. Lo hacen al hilo de la convocatoria de un Pleno este próximo lunes, a las 14 horas, para, opinan, “tratar un tema da máxima importancia, neste caso a aprobación da Conta Xeral de 2024, que por certo chega fora de todos os prazos legais, co obxectivo de evitar a presenza de Sergio Soutelo”, el edil de Somos, “que debido a súa situación laboral e ao escaso tempo co que foi avisado, non vai poder estar presente”.
Sobre las cifras económicas a tratar, señalan que “pasamos de ter 554.034,75 euros de saldos de dubidoso cobro (cousas que non se van cobrar) a 1.063.829,71 euros”. Creen que la forma de convocar este Pleno es una manera de “non dar explicacións”.
“O que resulta máis chamativo”, insisten, son los “602.579,23 euros” en “impostos, taxas e multas sen cobrar. E non son cousas históricas que veñan de anos atras, son cousas sen cobrar dende 2018”.
“E, desa cantidade, unha parte son cargos do ano 2023, que aínda pode ser que algunha cousa estivese en vía executiva, pero é evidente que David Castro leva anos, en concreto dende que ten a maioría absoluta, perdoando débedas a moita xente”, opinan. “Unha situación da máxima gravidade que debe ser explicada publicamente”. “Esiximos explicacións públicas e responsabilidades políticas ante uns feitos que apuntan a que o alcalde leva anos perdoando facturas, unha actitude partidista de favoritismos”, acusan.