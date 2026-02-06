Mercadona contratará nuevo personal para la campaña de verano en los cinco súper que tiene en Arousa

Mercadona inicia este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su equipo en la Comunidad gallega para la campaña de verano e incorporar nuevo personal en centros de cinco localidades en la Ría de Arousa, En la comarca de O Salnés, segúyn informó la compañía mediante un comunicado, la campaña se dirige a los supermercados ubicados en Vilagarcía, Sanxenxo y Cambados, pero también se extenderá a los de Ribeira y Boiro, en O Barbanza.

Las ofertas laborales están disponibles en su portal de empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través de la web. En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.

Las nuevas incorporaciones reciben formación específica, según señala la compañía mediante el comunicado abierto a los medios, lo que permite desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa. Sobre la planificación horaria, la empresa entrega los horarios con antelación.