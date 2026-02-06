El PSOE anuncia en A Illa que exigirá ayudas por el temporal y un nivel 2 de emergencias
Critican la actuación de la Xunta y de la Diputación y llevarán al Parlamento una batería de propuestas
El PSdeG-PSOE anunció hoy en A Illa de Arousa la presentación de iniciativas en el Parlamento de Galicia y en la Diputación de Pontevedra para reclamar una respuesta “inmediata” frente a los daños causados por la cadena de temporales, que dejó inundaciones, desbordamientos y pérdidas en varios ayuntamientos de la provincia.
En la comparecencia en la localidad isleña, con la presencia de representantes socialistas de municipios afectados, de la diputada en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro, y de la portavoz en la Diputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias, el PSdeG criticó que la Xunta de Galicia no activase el nivel 2 de emergencia a pesar de que “varios concellos advertiron de que os seus medios estaban desbordados e que non podían poder facer fronte á situación”, indicaron.
Plan Inungal
“O Plan Inungal establece a declaración do nivel 2 cando as inundacións superan a capacidade de resposta municipal ou cando as previsións permiten anticipar un agravamento significativo da situación”, subrayan.
La diputada autonómica Paloma Castro lamentó además que la Xunta “non actuase con criterios técnicos claros nin asumise a coordinación que lle corresponde, limitándose á emisión de avisos sen activar os mecanismos necesarios de apoio aos concellos”. Por todo ello, exigieron transparencia y un plan específico de ayudas
La iniciativa parlamentaria pretende que se revisen los protocolos de actuación, activar ya el nivel 2 de emergencias, informar sobre los criterios técnicos seguidos para no haberlo hecho todavía e impulsar un plan específico de ayudas.