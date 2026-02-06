Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

El Plan de Emprego de O Salnés cumple catorce ediciones con una inserción laboral del 85%

A. Louro
06/02/2026 20:05
Las autoridades presentaron ayer la XIV edición
Las autoridades presentaron la XIV edición
La Mancomunidade do Salnés impulsa una nueva edición —la catorce— del Programa Integrado de Emprego comarcal, con el objetivo de favorecer la inserción en el mercado laboral de un centenar de personas en situación de desempleo.

La edición, que ya está en marcha, fue presentada esta misma mañana e introduce nuevos enfoques, apostando por nuevas tecnologías, con formación y prácticas en diferentes sectores productivos como el siderometalúrgico, eólico, fotovoltaico, industria 4.0, vitivinícola, horticultura, logística, distribución alimentaria, oficias y despachos y atención al cliente. En el sector de nuevas tecnologías los aspectos más innovadores de esta edición son la ciberseguridad, la robótica colaborativa, drones con Inteligencia Artificial, agricultura de precisión, ortofotografía y Realidad Virtual y Mixta.

El objetivo de esta edición —financiada por la Conselleria de Emprego, Comercio e Emigración con 220.000 euros y cofinanciada por la propia entidad con 36.872 euros— es superar el récord obtenido en la edición anterior, con noventa participantes que pudieron obtener un puesto de trabajo. Cabe señalar que en estos catorce años se alcanzó una media del 85% de inserción laboral y se llevaron a cabo 380 acciones formativas.

