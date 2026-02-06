A Illa adjudica por 485.000 euros la obra del entorno de O Naval

Parte del bipartito isleño, durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

La junta local de gobierno de A Illa adjudicó hoy por 484.435,16 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses la transformación del entorno de O Naval. Se trata de una mejora en las calles Naval, Marqués de Bradomín y Alcalde. C. Manuel de Graña, que ejecutará la empresa Marconsa y que “transformará a accesibilidade, renovará infraestruturas básicas e creará un novo espazo público dinamizador”, conectando estas calles con el paseo de O Naval “e reforzando a continuidade urbana e a mobilidade peonil”, valoran desde el ejecutivo que preside el socialista Luis Arosa.

Las actuaciones incluirán la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento; el soterramiento de los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, la instalación de iluminación led, ejecución de nuevo pavimento, colocación de mobiliario urbano, creación de zonas verdes, plantación de árboles y mejoras en el paisajismo, además de la construcción de un pequeño anfiteatro en los jardines frente a las casas modernistas. También se procederá al pintado y tratamiento de rejas y fachadas de la antigua Escola de Pau.

“As novas rúas non serán só vías de paso: serán espazos vivos, con zonas verdes, iluminación de calidade e un pequeno anfiteatro que ofrecerá cultura e encontros. Estamos a construír unha vila máis amable, conectada e atractiva para todos”, valoró el primer edil.

Otras actuaciones

Además de esta actuación urbana, el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, destacó otras acciones tramitadas este viernes en la misma junta local de gobierno.

Es el caso de un convenio con la Diputación para implantar una nueva aplicación para el padrón municipal, otro acuerdo para la retirada de vehículos abandonados y varias subvenciones solicitadas a la Diputación para la recogida de basura, limpieza de edificios de titularidad municipal y un plan de activación de empleo para contratar a doce desempleados. También se abordó otra ayuda provincial para la oficina de turismo y se dio cuenta de la resolución favorable de diez escritos de reclamaciones de particulares, además de peticiones de información sobre servicios sociales y ayudas en el hogar.