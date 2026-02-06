Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

A consultas el cambio urbanístico para que Cálago pueda crecer más

La Xunta saca a exposición una modificación promovida por Vilanova para más vivienda, viales y estacionamiento

Beni Yáñez
06/02/2026 00:15
Ámbito sobre el que opera esta alteración del planeamiento
Ámbito sobre el que opera esta alteración del planeamiento
| Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta de Galicia somete al trámite de evaluación ambiental los cambios urbanísticos iniciados por el Concello de Vilanova en la zona de Cálago, para permitir un incremento del desarrollo urbano en la zona. El Ayuntamiento inició primero una suspensión de licencias en el ámbito y ahora impulsa la llamada modificación puntual número 26 de las normas subsidiarias que, en ausencia de plan general de ordenación, rigen el urbanismo en el municipio.

Este cambio en el planeamiento fue remitido ya a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que acaba de hacer público el trámite ambiental. Este está ahora abierto, con un periodo de consultas que permanecerá activo hasta el diez de marzo. Hasta ese momento, se podrá revisar el expediente y se admitirán informes o consideraciones de los diferentes organismos con competencia.

Más desarrollo

El Concello pretende varios objetivos con este cambio urbanístico. Por un lado, “facilitar o desenvolvemento residencial nesta zona do concello”, amparando nuevas construcciones, tanto para uso residencial como orientados al sector del turismo, en auge, sobre todo en verano.

También “completar a rede viaria do concello e establecer novas áreas de aparcadoiro público ao servizo das praias da zona”, así como “actualizar a ordenación urbanística e a calificación pormenorizada dos terreos”, ajustando la antigua normativa municipal a la más reciente Lei do Solo.

Tras una reunión del gobierno local con la Dirección Xeral de Urbanismo, se concluyó además que “podería ser admisible actualizar a ordenación urbanística outorgando ao ámbito a categoría do solo urbano que legalmente lle corresponda”, “facilitando unha ordenación que favorecese aperturas transversais na vía provincial que atravesa a zona ao longo da praia, que poda garantir a creación do novas dotacións para a zona do litoral, completando de forma definitiva a malla urbana, mellorando a inserción paisaxística das novas edificacións”.

A pesar de que en el entorno próximo se encuentra el yacimiento de Cálago, se considera que se trata de un cambio menor, que mantendrá su protección y que tampoco “terá efectos significativos no medio ambiente”.

Se ampararán nuevos usos residenciales y también turísticos

Los cambios, reza el expediente, “propiciarán a apertura dun novo eixo de actividade urbana, que complementará o uso residencial de primeira vivenda co turístico ou segunda residencia e o hostaleiro, que conta no concello de Vilanova de Arousa nestes últimos anos cun elevado crecemento” en verano. Se espera, así, facilitar “o desenvolvemento económico” en la zona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del Concello de Cambados

El TSXG desestima la demanda del exasesor jurídico de Cambados por despido improcedente y el pago de 30.000 euros
A. Louro
Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Anulan el permiso a un preso que abusó de una menor de 16 en Vilagarcía por no reconocer el delito
Olalla Bouza
El ganador del sorteo que viajará a Eurodisney

A Pobra y Congalsa entregan el premio de un viaje a Eurodisney al ganador del sorteo de Reyes
Fátima Pérez
Vistas de la cantera de Cea

Comienza la regeneración de la antigua cantera de Cea
Olalla Bouza