A consultas el cambio urbanístico para que Cálago pueda crecer más
La Xunta saca a exposición una modificación promovida por Vilanova para más vivienda, viales y estacionamiento
La Xunta de Galicia somete al trámite de evaluación ambiental los cambios urbanísticos iniciados por el Concello de Vilanova en la zona de Cálago, para permitir un incremento del desarrollo urbano en la zona. El Ayuntamiento inició primero una suspensión de licencias en el ámbito y ahora impulsa la llamada modificación puntual número 26 de las normas subsidiarias que, en ausencia de plan general de ordenación, rigen el urbanismo en el municipio.
Este cambio en el planeamiento fue remitido ya a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que acaba de hacer público el trámite ambiental. Este está ahora abierto, con un periodo de consultas que permanecerá activo hasta el diez de marzo. Hasta ese momento, se podrá revisar el expediente y se admitirán informes o consideraciones de los diferentes organismos con competencia.
Más desarrollo
El Concello pretende varios objetivos con este cambio urbanístico. Por un lado, “facilitar o desenvolvemento residencial nesta zona do concello”, amparando nuevas construcciones, tanto para uso residencial como orientados al sector del turismo, en auge, sobre todo en verano.
También “completar a rede viaria do concello e establecer novas áreas de aparcadoiro público ao servizo das praias da zona”, así como “actualizar a ordenación urbanística e a calificación pormenorizada dos terreos”, ajustando la antigua normativa municipal a la más reciente Lei do Solo.
Tras una reunión del gobierno local con la Dirección Xeral de Urbanismo, se concluyó además que “podería ser admisible actualizar a ordenación urbanística outorgando ao ámbito a categoría do solo urbano que legalmente lle corresponda”, “facilitando unha ordenación que favorecese aperturas transversais na vía provincial que atravesa a zona ao longo da praia, que poda garantir a creación do novas dotacións para a zona do litoral, completando de forma definitiva a malla urbana, mellorando a inserción paisaxística das novas edificacións”.
A pesar de que en el entorno próximo se encuentra el yacimiento de Cálago, se considera que se trata de un cambio menor, que mantendrá su protección y que tampoco “terá efectos significativos no medio ambiente”.
Se ampararán nuevos usos residenciales y también turísticos
Los cambios, reza el expediente, “propiciarán a apertura dun novo eixo de actividade urbana, que complementará o uso residencial de primeira vivenda co turístico ou segunda residencia e o hostaleiro, que conta no concello de Vilanova de Arousa nestes últimos anos cun elevado crecemento” en verano. Se espera, así, facilitar “o desenvolvemento económico” en la zona.