Vilanova

Un litigio lleva a impulsar un proyecto de normalización de fincas en O Terrón

El Concello dio aprobación inicial al documento, ahora sometido a información pública durante un mes

Beni Yáñez
05/02/2026 00:10
Parte del gobierno local de Vilanova, durante la celebración de un Pleno
| Gonzalo Salgado
 El Concello de Vilanova de Arousa impulsa un proyecto de normalización de fincas en el lugar de O Terrón-San Roque do Monte, a instancia de parte y como resultado de una disputa entre titulares particulares.

Según indican fuentes municipales consultadas, se trata de un procedimiento que parte de una controversia entre representantes de dos gasolineras de la zona, que acabaría en el juzgado. Según estas mismas fuentes, el pronunciamiento judicial “cambiou a forma das parcelas”, por lo que el Ayuntamiento tuvo que acudir a este procedimiento urbanístico “para que todas as parcelas tiveran acceso por vía pública pavimentada”.

En información pública

La aprobación inicial de este proyecto de normalización de fincas tuvo lugar por resolución de la Alcaldía a finales de noviembre, publicándose ayer el correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra.

Con esta inserción, se somete el documento aprobado al trámite de información pública durante el plazo de un mes, contado a partir de hoy. Durante este periodo, cualquier persona o interesados podrá revisar el expediente y, en su caso, presentar las consideraciones que estime oportunas.

La documentación puede revisarse en el departamento municipal de Urbanismo, en la segunda planta de la Casa Consistorial, y también en la sección del portal de transparencia de la sede electrónica.

