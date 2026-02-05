Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia licita la adquisición de un nuevo camión de basura y de un lavacontenedores

B. Y. O Salnés
05/02/2026 00:05
Uno de estos vehículos, durante la recogida, en la comarca
| Gonzalo Salgado
El Concello de Ribadumia abrió esta semana un procedimiento de licitación para la adquisición de un camión de la basura y otro para la compra de un remolque limpiacontenedores.

El primero de los contratos descritos sale a concurso público por importe de 212.000 euros, por procedimiento abierto simplificado y tramitación urgente. Esta vía más rápida se justifica en el expediente por estar sujeta la compra a una cofinanciación con cargo a un convenio con la Diputación para la mejora de la recogida de basura. “Debido ós recentes axustes realizados no proxecto así como a busca do financiamento restante, os prazos inicialmente previstos para a tramitación ordinaria do procedemento dificultarían que o Concello cumprise cos obxectivos que debe acadar”.

El nuevo camión de recogida y compactado de residuos sólidos urbanos se adquiere por la “necesidade de reemplazar o actual vehículo que se atopa nunha situación de considerable deterioro” y “así mellorar a clasificación e organización dos residuos”.

El 44,74% del coste se financiará con cargo al convenio con la entidad provincial, asumiendo el 55,26% el Ayuntamiento, con fondos propios.

Lavacontenedores

En cuanto al suministro de un remolque lavacontenedores, el procedimiento de contratación cuenta con un presupuesto de licitación de 71.390 euros y se realiza también por tramitación urgente, abierta y simplificada.

Entre los servicios que deberá ofrecer este vehículo figuran la lanza de agua a presión con manguera y depósitos de 400 y 200 litros.

