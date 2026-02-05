Mi cuenta

Meaño

Meaño inicia las obras de ampliación y mejora del vial de Carballoso, en Xil

B. Y. O Salnés
05/02/2026 17:10
El tramo sometido a los trabajos estos días
 El Concello de Meaño inicia obras de ampliación y mejora de un vial municipal que vertebra la conexión de la carretera provincial EP-9302 con el núcleo de viviendas en el lugar de Carballoso, en Xil. “Esta actuación estratéxica de mellora da seguridade viaria e das comunicacións, responde a unha demanda dos vecinos”, valoran desde el ejecutivo que preside el alcalde, Carlos Viéitez.

Las actuaciones incluyen el ensanche de la calzada en el margen izquierdo, la renovación del firme y la mejora de la señalización, “garantindo unhas condicións de circulación máis seguras e eficientes”, valoran desde el gobierno local.

Financiación provincial

Las labores en el tramo están financiadas con el programa +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

El regidor meañés señala que “esta obra enmárcase dentro do plan municipal de mellora da rede viaria, cuxo obxectivo é dotar ao municipio de infraestruturas modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”.

La ejecución de las obras contará con las pertinentes señalizaciones provisionales, para regular el tráfico rodado por el punto mientras dure la realización de los trabajos.

