A Illa

Los Empresarios de A Illa entregan los 3.000 euros en cheques de su campaña de Navidad

Redacción
05/02/2026 18:30
El acto se celebró en el Concello con respaldo del gobierno local
 La Asociación de Empresarios de A Illa de Arousa (AEI) celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la entrega de los cheques regalo correspondientes a su campaña de Navidad 2025 de apoyo y dinamización del comercio local, una iniciativa que se saldó con un “notable éxito de participación” y con el reparto de 3.000 euros entre la clientela de los establecimientos adheridos.

En el acto se hicieron entrega de los premios a las quince personas ganadoras del sorteo, que se repartieron en nueve cheques regalo de 100 euros, tres de 200 y otros tantos de 500 euros. Estos cheques podrán ser utilizados en los negocios participantes en la campaña, garantizando así un retorno directo en el comercio de A Illa de Arousa y “contribuíndo a fortalecer o consumo de proximidade”, valoran desde el Concello insular.

Desde la AEI se destacó la “excelente” acogida de la campaña por parte de los vecinos y el alto nivel de implicación del comercio local a lo largo de todo el período promocional.

El colectivo de empresarios considera “fundamental continuar impulsando campañas de este tipo”, especialmente en un contexto en el que los pequeños negocios afrontan “importantes desafíos”, por lo que estas acciones tendrán continuidad.

