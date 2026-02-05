La DO Rías Baixas vuelve a protagonizar un viaje de estudios del Basque Culinary Center

Alumnado y equipo docente en una de las catas Cedida

Rías Baixas es uno de los destinos ineludibles para los estudiantes del Basque Culinary Center, que ya suma su décimo cuarta visita a esta Denominación de Origen gallega. Así, cada año y desde la primera promoción, realizan un viaje de estudios a esta zona vitivinícola.

De este modo, esta semana recorrieron de sur a norte la DO 55 alumnos del segundo curso de Gastronomía y Artes Culinarias, acompañados de cuatro docentes, entre los que se encontraba el coordinador del viaje, Mikel Zeberio, ya habitual en esta cita: “Llevamos muchos años siendo testigos presenciales de la evolución de la DO Rías Baixas. Estos días ahondamos en el conocimiento, notando y asimilando los muchos cambios que se han producido en sus bodegas a todos los niveles, dedicando tiempo a la cata de los diferentes vinos acogidos, no solo blanco sino también tinto”, explicó Zeberio.

Así pues, el alumnado pudo recorrer las subzonas de O Salnés, Condado de Tea y O Rosal, descubrir sus peculiaridades y realizar alguna cata. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los secretos mejor guardados de la Ría de Arousa durante una visita a una batea, guiados por el personal de la DOP Mexillón de Galicia, sector clave en la comarca.