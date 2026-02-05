Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

La DO Rías Baixas vuelve a protagonizar un viaje de estudios del Basque Culinary Center

A. Louro
05/02/2026 20:45
Alumnado y equipo docente en una de las catas
Alumnado y equipo docente en una de las catas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Rías Baixas es uno de los destinos ineludibles para los estudiantes del Basque Culinary Center, que ya suma su décimo cuarta visita a esta Denominación de Origen gallega. Así, cada año y desde la primera promoción, realizan un viaje de estudios a esta zona vitivinícola.

De este modo, esta semana recorrieron de sur a norte la DO 55 alumnos del segundo curso de Gastronomía y Artes Culinarias, acompañados de cuatro docentes, entre los que se encontraba el coordinador del viaje, Mikel Zeberio, ya habitual en esta cita: “Llevamos muchos años siendo testigos presenciales de la evolución de la DO Rías Baixas. Estos días ahondamos en el conocimiento, notando y asimilando los muchos cambios que se han producido en sus bodegas a todos los niveles, dedicando tiempo a la cata de los diferentes vinos acogidos, no solo blanco sino también tinto”, explicó Zeberio.

Así pues, el alumnado pudo recorrer las subzonas de O Salnés, Condado de Tea y O Rosal, descubrir sus peculiaridades y realizar alguna cata. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los secretos mejor guardados de la Ría de Arousa durante una visita a una batea, guiados por el personal de la DOP Mexillón de Galicia, sector clave en la comarca.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Anulan el permiso a un preso que abusó de una menor de 16 en Vilagarcía por no reconocer el delito
Olalla Bouza
El ganador del sorteo que viajará a Eurodisney

A Pobra y Congalsa entregan el premio de un viaje a Eurodisney al ganador del sorteo de Reyes
Fátima Pérez
Vistas de la cantera de Cea

Comienza la regeneración de la antigua cantera de Cea
Olalla Bouza
El ideal gallego

Cambados Zona Centro vuelve a poner música a San Valentín con conciertos en la Praza de Asorey
A. Louro