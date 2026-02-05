La DO Rías Baixas vuelve a protagonizar un viaje de estudios del Basque Culinary Center
Rías Baixas es uno de los destinos ineludibles para los estudiantes del Basque Culinary Center, que ya suma su décimo cuarta visita a esta Denominación de Origen gallega. Así, cada año y desde la primera promoción, realizan un viaje de estudios a esta zona vitivinícola.
De este modo, esta semana recorrieron de sur a norte la DO 55 alumnos del segundo curso de Gastronomía y Artes Culinarias, acompañados de cuatro docentes, entre los que se encontraba el coordinador del viaje, Mikel Zeberio, ya habitual en esta cita: “Llevamos muchos años siendo testigos presenciales de la evolución de la DO Rías Baixas. Estos días ahondamos en el conocimiento, notando y asimilando los muchos cambios que se han producido en sus bodegas a todos los niveles, dedicando tiempo a la cata de los diferentes vinos acogidos, no solo blanco sino también tinto”, explicó Zeberio.
Así pues, el alumnado pudo recorrer las subzonas de O Salnés, Condado de Tea y O Rosal, descubrir sus peculiaridades y realizar alguna cata. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los secretos mejor guardados de la Ría de Arousa durante una visita a una batea, guiados por el personal de la DOP Mexillón de Galicia, sector clave en la comarca.