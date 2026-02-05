Mi cuenta

El GALP financia una mejora de la seguridad en O Xufre y una exposición en Cambados

La muestra cultural, permanente, será sobre el sector de la conserva e incluye también visitas interactivas

Beni Yáñez
05/02/2026 17:44
Se aumentará la seguridad en las descargas de mejillón en A Illa
Se aumentará la seguridad en las descargas de mejillón en A Illa
| Gonzalo Salgado
El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Ría de Arousa anunció hoy su contribución para financiar dos proyectos en O Salnés, como son una mejora de la seguridad en el puerto insular de O Xufre y una exposición permanente sobre la conserva en Cambados.

La actuación en la localidad isleña está promovida por la Asociación de Mexilloeiros de A Illa de Arousa. Se trata de una mejora en materia de seguridad, con dos elevadores con sistema de detección de peatones. Además, se prevé también una “mellora das instalacións para o desenvolvemento das actividades de almacén de medios mecánicos e material para a xestión das descargas de mexillón nas que se inclúe a zona de recepción-oficina”, con una cocina para realizar las pruebas y certificar el mejillón da DOP Mexillón de Galicia, así como un aseo para el uso del personal.

El plazo de ejecución es de tres meses y el coste total, de 143.600,32 euros, con una subvención que cubre el cien por cien.

En Cambados

En Cambados, el proyecto es promovido por Real Conservera Española. Se trata de crear una exposición permanente sobre la historia y evolución de la conserva en Galicia, “combinando tecnoloxía interactiva con experiencias turísticas inmersivas”.

El plazo de ejecución es de ocho meses, con un presupuesto de 19.316,52 euros y que obtiene una subvención que cubrirá el 50% del coste total.

El GALP Ría de Arousa integra a 47 entidades. El pasado 16 de enero se publicaron dos nuevas órdenes de ayudas para proyectos al amparo de estos GALP. Los plazos de presentación son, en un caso, hasta el 16 de febrero y, en el otro, el 16 de marzo.

