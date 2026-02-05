Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

El acusado de usar explosivos en Meis reconoce los hechos y el fiscal rebaja la petición de pena

Redacción
05/02/2026 18:10
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
El hombre acusado del uso irregular de explosivos con el fin de preparar una finca para plantar vid en Meis reconoció hoy los hechos en la Audiencia Provincial y la Fiscalía rebajó su petición inicial de pena contra él.

El juicio se celebró este jueves en la Sección Cuarta. Se recogió el testimonio del encausado, así como de uno de los guardia civiles que lo sorprendió en la finca cuando iba a hacer uso del explosivo casero.

El Ministerio Público tuvo en cuenta atenuantes de confesión extemporánea y de reparación del daño y rebajó la petición inicial de cinco años de cárcel hasta los 24 meses.

Aunque con esta rebaja, de ser finalmente condenado a dicha pena, ya se evitaría el ingreso efectivo en prisión, la defensa del acusado mantiene la libre absolución de su cliente, al entender que los explosivos iban a ser empleados en una acción de trabajo.

La voladura iba realizarse para eliminar una zona de roca, pero el hombre habría desmantelado el explosivo al ser descubierto por la Guardia Civil. Aunque en un primer momento señaló que se trataba de una operación con aceite, finalmente en la Audiencia sí reconoció los hechos.

El artefacto incluía una garrafa de cinco litros con 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera.

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis

