Fallece intoxicado por los gases de un generador para un super en Meis

El espacio con el generador de combustión | cedida

Un hombre de 36 años perdió la vida en Meis, todo apunta a que intoxicado por los gases procedentes de la combustión de un generador eléctrico. La víctima era el hijo de la dueña de un supermercado ubicado en O Mosteiro. Según diversas fuentes consultadas, se había desplazado al negocio en la noche del martes al miércoles para poner en marcha el generador eléctrico, ante el apagón que sufrió la zona.

Según indicaron fuentes participantes en el posterior operativo de emergencias, el generador fue puesto en marcha en un garaje o almacén del inmueble del supermercado, un espacio con las puertas como únicas vías de ventilación.

La principal hipótesis es que el hombre se quedase un tiempo trabajando en esta zona, mientras la combustión del carburante del generador eléctrico fue llenando la estancia de gases tóxicos, como el monóxido de carbono.

Este, recordaban hoy efectivos de contraincendios consultados, no tiene olor perceptible y los síntomas que sufre el cuerpo por su acumulación son una especie de somnolencia y lentitud para actuar.

Todo apunta a que el hombre terminó siendo vencido por el adormecimiento y, posteriormente, asfixiado por los gases contaminantes. El cuerpo apareció tendido en el suelo, lo que avalaría esta hipótesis principal, indicaban este miércoles

El establecimiento ubicado en O Mosteiro, regentado por una familia de Barro | Mónica Ferreirós

Altas mediciones

El dispositivo de emergencias se activó sobre las nueve de la mañana de hoy, pero se cree que el hombre habría perdido la vida mucho antes. El 112 coordinó una alerta con medios sanitarios del 061, Guardia Civil y efectivos de los Bombeiros do Salnés. Los efectivos del parque de Ribadumia comprobaron con sus equipos las altas mediciones del gas: por encima de 20 unidades saltan sus alarmas y registraron una medida de 300.

La alcaldesa, Marta Giráldez, trasladó públicamente las condolencias a la familia, natural de Barro, pero muy conocidas en Meis por regentar este popular supermercado. “Todo o Concello está consternado polo acontecido”, valoró con pesar.