Paco & Lola organiza un taller de cocina y lanza una edición especial para San Valentín

La bodega meañesa Paco & Lola organiza el próximo viernes 13 de febrero un taller de cocina especial por San Valentín, en el que los participantes podrán aprender a preparar un delicioso menú —en el que no faltará el vino— con todos los secretos de la chef Rocío Garrido, del blog ‘La Cocina de Mi Abuelo’. Una experiencia de enoturismo de dos horas de duración con un precio de 25 euros por persona, que incluye la participación en el obradoiro de cocina y la degustación de cuatro vinos. Las plazas son limitadas y los interesados pueden adquirir las entradas a través de la tienda online de la bodega.

Además, durante la próxima semana y con motivo del Día de los Enamorados, las visitas enoturísticas a Paco & Lola estarán maridadas con chocolate para que sean “irresistiblemente dulces”.

Por último, la bodega ha querido también sacar a la venta una edición especial Paco & Lola San Valentín, ya disponible en su tienda online y perfecta para acompañar cualquier brindis, sustituyendo sus característicos lunares, que la han hecho famosa —además de la calidad de sus vinos— por corazones.

Las reservas se pueden realizar en la página web pacolola.com o en el correo enoturismo@pacolola.com.